На Донбасі поранений український військовий

Російські найманці на Донбасі один раз порушили режим припинення вогню, внаслідок чого дістав поранення український військовослужбовець, повідомили в пресцентрі штабу Операції Об'єднаних сил.

"З початку доби, станом на 11 годину, з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню. У бік Пищевика ворог відкривав вогонь зі стрілецької зброї", - йдеться в повідомленні в Facebook.

Унаслідок дій противника один військовослужбовець Об'єднаних сил дістав поранення. Зараз воїн перебуває в лікувальному закладі.

"Стан його здоров'я задовільний", - додали в штабі.