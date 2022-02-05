Події

12:44 05.02.2022

На Донбасі поранений український військовий

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На Донбасі поранений український військовий

Російські найманці на Донбасі один раз порушили режим припинення вогню, внаслідок чого дістав поранення український військовослужбовець, повідомили в пресцентрі штабу Операції Об'єднаних сил.

"З початку доби, станом на 11 годину, з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню. У бік Пищевика ворог відкривав вогонь зі стрілецької зброї", - йдеться в повідомленні в Facebook.

Унаслідок дій противника один військовослужбовець Об'єднаних сил дістав поранення. Зараз воїн перебуває в лікувальному закладі.

"Стан його здоров'я задовільний", - додали в штабі.

 

Теги: #зсу #поранений #оос
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