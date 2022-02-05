Події

12:28 05.02.2022

У Запоріжжі сталася пожежа в багатоповерхівці, врятували одну людину, ще одна травмувалася – ДСНС

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У Запоріжжі сталася пожежа в багатоповерхівці, врятували одну людину, ще одна травмувалася – ДСНС

У м. Запоріжжя в суботу вранці під час пожежі в багатоповерхівці пожежники врятували людину, ще одна була травмована, повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

"5 лютого о 7:16 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про пожежу в п'ятиповерховому будинку на проспекті Соборному Олександрівського району міста. Рятувальники, що прибули на місце події, встановили, що на четвертому поверсі в житловій кімнаті квартири горять меблі і домашні речі на загальній площі 25 кв.м", – йдеться в повідомленні.

Пожежники врятували 69-річну жінку, яка через сильне задимлення не могла вийти з кімнати. Крім цього, на пожежі травмувалася 80-річна власниця квартири. Жінка самотужки вийшла на вулицю.

Постраждалих каретами швидкої допомоги госпіталізували до медичних закладів.

О 7:25 рятувальники локалізували пожежу, а о 7:30 повністю ліквідували.

Причина пожежі встановлюється. За фактом події відповідні органи проводять розслідування.

Теги: #запоріжжя #пожежа #дснс
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