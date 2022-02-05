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08:56 05.02.2022

Тимчасова повірена у справах США Квін закликала комісію з обрання керівника САП припинити слухати корумповані інтереси

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Тимчасова повірена у справах США Квін закликала комісію з обрання керівника САП припинити слухати корумповані інтереси

Тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін закликала членів конкурсної комісії з обрання керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) припинити слухати корумповані інтереси, які намагаються зупинити процес.

"Я хотіла б закликати членів Комісії зібратись і зробити свою роботу... Це важливі члени суддівського корпусу, багато з них є важливими членами суддівської спільноти тут. Чесно кажучи, на мою думку, це про репутацію. Вони мають робити те, що вони самі сказали, що зроблять, саме вони створили процес. Вони пройшли процес, тепер вони мають завершити процес. Припиніть слухати корумповані інтереси, припиніть слухати корумпованих осіб, які намагаються зупинити процес і просто доведіть справу до кінця", - сказала Квін в ефірі програми " Свобода слова Савіка Шустера" в п'ятницю.

Вона припустила, що на членів комісії впливають корисливі інтереси, які не хочуть, щоб антикорупційного прокурора було призначено.

"Я вважаю, що всі ті, хто корумпований, не хочуть, щоб на місці був хтось, хто може допомогти розслідувати діяльність офіційно корумпованих. Тому я вважаю, що зараз на цю комісію чиниться великий тиск, а члени комісії просто не виконують своєї "роботи", - наголосила Квін.

 

 

 

Теги: #сша #комісія #сап
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