Події

07:35 05.02.2022

Канада відправила в Україну літак із військовою допомогою та інструкторами

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Канада відправила в Україну літак із військовою допомогою та інструкторами

Канада відправила в Україну літак із вантажем нелетального озброєння та інструкторами, які навчать українських військовослужбовців працювати з ним, повідомила пресслужба міністерства оборони Канади.

"Серед відправленого спорядження: засоби індивідуального захисту та перенесення вантажів, а також розвідувальне обладнання та засоби ведення спостереження", - сказано у релізі на сайті канадського Міноборони.

У відомстві додали, що літаком C-177 Globemaster, який вилетів з бази Трентон, в Україну також прибудуть канадські військовослужбовці, які "допоможуть в інтеграції спорядження" та навчать українських силовиків працювати з ним.

"Ці військовослужбовці залишаться в Україні для проведення додаткового наставництва українських силовиків", - йдеться у повідомленні.

 

 

 

Теги: #канада #україна #допомога
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