Канада відправила в Україну літак із військовою допомогою та інструкторами

Канада відправила в Україну літак із вантажем нелетального озброєння та інструкторами, які навчать українських військовослужбовців працювати з ним, повідомила пресслужба міністерства оборони Канади.

"Серед відправленого спорядження: засоби індивідуального захисту та перенесення вантажів, а також розвідувальне обладнання та засоби ведення спостереження", - сказано у релізі на сайті канадського Міноборони.

У відомстві додали, що літаком C-177 Globemaster, який вилетів з бази Трентон, в Україну також прибудуть канадські військовослужбовці, які "допоможуть в інтеграції спорядження" та навчать українських силовиків працювати з ним.

"Ці військовослужбовці залишаться в Україні для проведення додаткового наставництва українських силовиків", - йдеться у повідомленні.