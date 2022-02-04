Блінкен і глава МЗС Польщі обговорили захист суверенітету України

Збереження суверенітету України стало однією з тем переговорів у п'ятницю у Вашингтоні держсекретаря США Ентоні Блінкена та глави МЗС Польщі Збігнева Рау, йдеться у заяві Держдепу.

"Держсекретар Блінкен і міністр закордонних справ Рау обговорювали колективну безпеку та регіональні питання, включно зі спільною прихильністю до суверенітету та територіальної цілісності України у світлі безпричинного зосередження збройних сил Росією", - наголошується в документі.

Держсекретар подякував Польщі за її провідну роль на східному фланзі НАТО та за головування в ОБСЄ у 2022 році: нині Рау є головою ОБСЄ.

Серед інших тем переговорів – двостороння економічна співпраця, перехід на екологічно чисті види енергії, спільні демократичні цінності, додали у Держдепі.

Країни Заходу стурбовані пересуванням російських військ на кордоні України. Вони вважають, що Росія може планувати вторгнення до сусідньої країни і загрожують їй санкціями. Росія неодноразово заявляла, що нічого такого не планує.