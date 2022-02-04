ЄС наклав санкції на п'ятьох представників керівництва Малі, включно з прем'єром

Рада ЄС оголосила про введення обмежувальних заходів щодо п'яти представників панівного режиму Малі, який прийшов до влади в результаті військового перевороту.

"Ці особи, серед яких відомі члени перехідного уряду Малі, несуть відповідальність за дії, що перешкоджають успішному здійсненню перехідного політичного процесу в Малі та підривають його", - йдеться у комюніке ради, поширеному в Брюсселі в п'ятницю.

Як випливає з публікації постанови Ради в "Офіційному журналі" ЄС, під санкції потрапили прем'єр-міністр Шогель Кокалла Майга та низка осіб, наближених до ініціатора військового перевороту, "перехідного президента" полковника Ассимі Гойта.

Усім п'ятьом заборонено в'їжджати на територію ЄС або перетинати її транзитом, заморожуються їхні банківські активи у Євросоюзі. Громадянам і компаніям ЄС заборонено надавати їм кошти безпосередньо чи опосередковано.

"ЄС, як і раніше, підтримує народ Сахелю і підтверджує свою повну прихильність до суворого дотримання законності, прав людини та міжнародного гуманітарного права в Малі", - йдеться в документі Ради ЄС.

Європейська рада, яка засідала 24-25 травня 2021 року, ухвалила висновки, в яких рішуче засудила державний переворот у Малі 24 травня 2021 року, і заявила, що ЄС готовий розглянути питання щодо цілеспрямованих обмежувальних заходів.

Рада Безпеки ООН ухвалила 29 червня резолюцію 2584 (2021), в якій засудила переворот і закликала всі малійські сторони сприяти повному політичному переходу та передачі влади обраній громадянській владі протягом 18-місячного перехідного періоду. РБ ООН також закликала перехідний уряд Малі провести вільні та справедливі президентські вибори та вибори до законодавчих органів.

Економічна спільнота західноафриканських держав ЕКОВАС 7 листопада висловила жаль з приводу відсутності прогресу у підготовці до виборів, вирішила запровадити санкції з їх негайним набуттям чинності та закликала міжнародних партнерів схвалити та підтримати ці санкції.

У зв'язку з рішенням малійського перехідного уряду провести вибори лише наприкінці грудня 2025 року ЕКОВАС 9 січня 2022 року ухвалила рішення щодо запровадження додаткових економічних санкцій стосовно Малі.