Події

19:32 04.02.2022

Монумент "Батьківщина-Мати" у Києві підсвітили кольорами державного прапора

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Монумент "Батьківщина-Мати" у Києві підсвітили кольорами державного прапора

Монумент "Батьківщина-Мати" у Києві в п'ятницю, 4 лютого, підсвітили кольорами державного прапора.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", у п'ятницю о 19:00 монумент "Батьківщина-Мати" у Києві підсвітили кольорами державного прапора.

У свою чергу, Міністерство культури та інформаційної політики закликало всіх охочих взяти участь у фоточеленджі, а саме, треба сфотографувати підсвічену у національні кольори "Батьківщину-Мати" та викласти фото у соціальні мережі з хештегом #UAразом.

 

 

Теги: #монумент #київ #прапор
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