Монумент "Батьківщина-Мати" у Києві в п'ятницю, 4 лютого, підсвітили кольорами державного прапора.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", у п'ятницю о 19:00 монумент "Батьківщина-Мати" у Києві підсвітили кольорами державного прапора.

У свою чергу, Міністерство культури та інформаційної політики закликало всіх охочих взяти участь у фоточеленджі, а саме, треба сфотографувати підсвічену у національні кольори "Батьківщину-Мати" та викласти фото у соціальні мережі з хештегом #UAразом.