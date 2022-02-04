Події

18:59 04.02.2022

Монастирський: До мене з питань "порішати" ніхто дзвонити не може

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Монастирський: До мене з питань "порішати" ніхто дзвонити не може

Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський заявив, що народний депутат Олександр Трухін (фракція "Слуга народу") не звертався до нього по допомогу після ДТП у серпні 2021 року.

"Чи телефонував він мені з місця події? Я можу сказати, і тут присутні мої колишні колеги, народні депутати, які можуть підтвердити, що я надзвичайно негативно ставлюсь до будь-яких питань "порєшать". Тому мені з таких питань ніхто дзвонити не може", - заявив міністр, якого цитує пресслужба МВС України.

Він додав, що якби Трухін звернувся до нього з таким проханням, то отримав би відмову.

"Якби він мені дзвонив, то був би "посланий" тієї самої миті. Я вважаю, що будь-яка особа, зокрема нардеп, про якого ви говорите, має нести відповідальність за все, що вона зробила", - наголосив Монастирський.

Як повідомлялося, журналісти видання "Українська правда" 1 лютого оприлюднили відео з камер поліцейських, котрі оформляли ДТП за участю народного депутата Олександра Трухіна (фракція "Слуга народу"), де зафіксовано факт пропонування правоохоронцям хабара в $150 тис. за можливість залишити місце ДТП. На відео Трухін звертається до поліцейського зі словами "давай я тихенько в ліс піду", а потім обіцяє "поговорити" з главою МВС Денисом Монастирським.

ДТП за участю Трухіна сталася на Бориспільській трасі 23 серпня 2021 року, постраждали шестеро людей, зокрема двоє дітей. 31 серпня Нацполіція повідомила, що справу розслідуватиме Державне бюро розслідувань.

Голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що Трухін має сам вийти з фракції та партії. "Трухіну не місце ні у фракції, ні в партії "Слуга народу". Він має негайно вийти самостійно, але навіть якщо він цього не зробить, таке рішення все одно буде ухвалено, щойно епідеміологічна ситуація дасть змогу нам зібрати кворум і провести результативне голосування" , - заявив лідер фракції "Слуга народу" у Верховній Раді.

Арахамія сказав, що йому та його колегам соромно за поведінку Трухіна, а також висловив переконання, що той має співпрацювати зі слідством.

Теги: #монастирський #трухін
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