Події

17:10 09.01.2023

Фінляндія надала прихисток понад 45 тисячам українців та готова прийняти ще – глава МВС України

1 хв читати
Фінляндія надала прихисток понад 45 тисячам українців та готова прийняти ще – глава МВС України

У Фінляндії проживають понад 45 тисяч українців-біженців, найближчим часом фіни додатково приймуть громадян України з країн Балтії, повідомив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.

"Фінляндія дала прихисток понад 45 тис. громадян України у себе, і наразі вони працюють над тим, щоб додатково з балтійських країн могли також приїхати до Фінляндії громадяни України та отримати прихисток", - сказав міністр журналістам у Києві після робочої наради з главою МВС Фінляндії.

"Наразі ми якраз поговорили, що Фінляндія прийме додатково громадян України, які сьогодні перебувають у балтійських країнах", - додав Монастирський.

Теги: #мвс #біженці #фінляндія #монастирський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:01 09.01.2023
МВС Фінляндії передало броньовані контейнери для українських піротехніків

МВС Фінляндії передало броньовані контейнери для українських піротехніків

16:09 09.01.2023
Україна та Польща "перегорнули сторінку" з інцидентом у варшавській поліції та продовжують співпрацювати - Монастирський

Україна та Польща "перегорнули сторінку" з інцидентом у варшавській поліції та продовжують співпрацювати - Монастирський

08:12 09.01.2023
Напад Москви на Україну спричинив найбільшу хвилю біженців із часів Другої світової війни - ООН

Напад Москви на Україну спричинив найбільшу хвилю біженців із часів Другої світової війни - ООН

07:39 09.01.2023
Столтенберг: Для світу "ще важливіше" приєднання до НАТО Фінляндії та Швеції, а також посилення підтримки України

Столтенберг: Для світу "ще важливіше" приєднання до НАТО Фінляндії та Швеції, а також посилення підтримки України

14:28 04.01.2023
Київ отримав від Тампере три автобуси та гуманітарну допомогу

Київ отримав від Тампере три автобуси та гуманітарну допомогу

18:26 29.12.2022
Фінляндія відправила в Україну силові трансформатори та малогабаритні генератори – МВС

Фінляндія відправила в Україну силові трансформатори та малогабаритні генератори – МВС

19:51 28.12.2022
Перший фінський термінал ЗПГ пришвартувався у порту на півдні країни

Перший фінський термінал ЗПГ пришвартувався у порту на півдні країни

17:20 28.12.2022
Зеленський у зверненні до Ради: Ми маємо зберегти українських біженців як частину українського суспільства

Зеленський у зверненні до Ради: Ми маємо зберегти українських біженців як частину українського суспільства

19:05 27.12.2022
У результаті російських атак в Україні вже знищено понад 35 тис. об'єктів

У результаті російських атак в Україні вже знищено понад 35 тис. об'єктів

14:22 24.12.2022
Фінляндія ухвалила рішення про 11-й пакет військової допомоги Україні на EUR28,8 млн

Фінляндія ухвалила рішення про 11-й пакет військової допомоги Україні на EUR28,8 млн

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Після невдалої спроби захопити Соледар ворог змінив тактику і почав потужний штурм

Німеччина не планує відправляти танки Leopard 2 в Україну - прессекретар уряду

У Мелітополі у вихідні знищили російський склад боєприпасів – мер

Держмитслужба спростовує звинувачення СБУ та БЕБ у створенні корупційних схем під час експорту зерна

На бахмутському напрямку на добу сталися 43 бойові зіткнення, Соледар фактично зруйнований

ОСТАННЄ

Після невдалої спроби захопити Соледар ворог змінив тактику і почав потужний штурм

Волонтери Краматорської міської організації Товариства Червоного Хреста України з початку війни евакуювали понад тисячу людей

Від обстрілу в Очакові постраждали вісім осіб, троє переведені до Миколаєва

Грузія відмовилася повернути Києву комплекси "Бук" та передати протитанкові Javelin - дипломат

Лондон може відправити Києву танки Challenger 2 - ЗМІ

Німеччина не планує відправляти танки Leopard 2 в Україну - прессекретар уряду

НАБУ оголосило у розшук народного депутата Маргариту Шол

Товариство Червоного Хреста України в Одесі передало гумдопомогу для внутрішньо переміщених осіб

На Донеччині розшукують двох волонтерів - громадян Великої Британії

Окупанти обстріляли житлові квартали Херсона з артилерії, загинула одна людина, ще одна поранена – голова ОВА

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА