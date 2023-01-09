Фінляндія надала прихисток понад 45 тисячам українців та готова прийняти ще – глава МВС України

У Фінляндії проживають понад 45 тисяч українців-біженців, найближчим часом фіни додатково приймуть громадян України з країн Балтії, повідомив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.

"Фінляндія дала прихисток понад 45 тис. громадян України у себе, і наразі вони працюють над тим, щоб додатково з балтійських країн могли також приїхати до Фінляндії громадяни України та отримати прихисток", - сказав міністр журналістам у Києві після робочої наради з главою МВС Фінляндії.

"Наразі ми якраз поговорили, що Фінляндія прийме додатково громадян України, які сьогодні перебувають у балтійських країнах", - додав Монастирський.