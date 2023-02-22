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16:58 22.02.2023

Нардеп Трухін визнав свою провину в пропонуванні хабара поліцейському і пішов на угоду зі слідством

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Нардеп Трухін визнав свою провину в пропонуванні хабара поліцейському і пішов на угоду зі слідством

Народний депутат Олександр Трухін визнав свою провину в спробі підкупу патрульних поліцейських і пішов на угоду зі слідством, повідомив прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Денис Демків.

"Я хочу повідомити суду і також іншим учасникам судового засідання, що справді перед цим було направлено угоду про визнання винуватості, яка підписана між мною й обвинуваченим Трухіним за участю його захисника", - повідомив Демків на засіданні Вищого антикорупційного суду в середу.

Він зазначив, що сторони дійшли згоди, що справді ця угода відповідатиме суспільному інтересу, зважаючи на те, що Трухін як народний депутат за час війни "не втік, не вживав жодних антиукраїнських заходів, а навпаки, займав проукраїнську позицію". За словами прокурора, парламентарій також надавав документи, згідно з якими "брав участь у заходах на міжнародному рівні".

"17 лютого була укладена ця угода... Народний депутат Трухін (...) ініціював укладення угоди в цьому кримінальному провадженні щодо визнання його винуватості... Трухін має визнати свою провину та сплатити 6 млн грн для Збройних сил України на "Армію дронів", скажімо так, підтверджуючи своє щире каяття і тим самим допомагаючи Україні в перемозі над агресором та в війні, яка триває... Після затвердження цієї угоди... обвинувальним вироком, згідно з Конституцією і законом "Про статус народного депутата України", Трухіна буде позбавлено мандата", - уточнив прокурор.

Крім того, Демків додав, що заставу в розмірі 49,6 тис. грн, внесену Трухіним під час слідства, також буде перераховано на потреби ЗСУ. Додатково нардеп зобов'язується заплатити штраф у розмірі 68 тис. грн.

Зі свого боку адвокат Трухіна Олег Щевич і він сам підтвердили факт укладення угоди та її відповідність вимогам Кримінального процесуального кодексу України. Захисник нардепа також подав клопотання про зміну запобіжного заходу - "із застави на особисте зобов'язання".

Водночас, відповідаючи на запитання судді, Трухін підтвердив, що 23 серпня 2021 року на Бориспільській трасі за його участі сталася ДТП. Однак він не зміг уточнити, у якій саме валюті пропонував хабар поліцейському.

"У мене перш за все не було грошей, і я вважаю, що така постановка питання була більш емоційною і навіть до кінця необґрунтованою, але по суті вона була неправильною", - сказав парламентарій.

Пресслужба САП поінформувала, що "зважаючи на повноту та беззаперечність доказів, зібраних САП та НАБУ в межах досудового розслідування", народний депутат ініціював укладення угоди про визнання винуватості.

Як повідомлялося, наприкінці серпня 2021 року журналісти видання "Українська правда" оприлюднили відео з камер поліцейських, які оформляли ДТП за участю народного депутата Олександра Трухіна (фракція "Слуга народу"), де зафіксовано факт пропонування правоохоронцям хабара у $150 тис. за можливість залишити місце ДТП. На відео Трухін звертається до поліцейського зі словами: "Давай я тихенько до лісу піду", а потім обіцяє "поговорити" з главою МВС Денисом Монастирським.

ДТП за участю Трухіна сталася на Бориспільській трасі 23 серпня 2021 року. Автомобіль Audi на великій швидкості в'їхав у автомобіль Ford, який, у свою чергу, протаранив автомобіль Daewoo. Постраждало шестеро людей, зокрема двоє дітей.

Деякі ЗМІ після цього повідомили, що за кермом Audi був Трухін, однак згодом видалили цю інформацію.

Теги: #суд #провина #трухін

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