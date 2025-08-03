Інтерфакс-Україна
Події
08:57 03.08.2025

Глава МЗС Британії відчував провину через зустріч Зеленського з Трампом в Овальному кабінеті

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Глава МЗС Британії відчував провину через зустріч Зеленського з Трампом в Овальному кабінеті

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі зізнався, що відчував провину через недостатню підтримку українських колег перед зустріччю президента України Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом. Про це він заявив в інтерв’ю виданню The Guardian.

За словами Леммі, телевізійна поява Зеленського в Овальному кабінеті, під час якої Трамп разом із сенатором Джей Ді Вансом відкрито глузували з нього, залишила у нього гірке враження.

"Якщо бути чесним, я подумав: ахххх! Чому я не зробив більше, щоб підтримати наших українських колег у підготовці до цієї зустрічі?", - сказав Леммі.

Він пояснив, що українську делегацію запросили в останній момент, тоді як британська сторона була зосереджена на власній зустрічі з Трампом і не встигла надати необхідну допомогу.

"Я був занадто суворий до себе. Але все одно почувався винним", – додав глава МЗС Великої Британії.

 

Теги: #провина #британія #мзс

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