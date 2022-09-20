Політика

15:58 20.09.2022

ВАКС обрав запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 49,6 тис. грн нардепу Трухіну, який намагався підкупити патрульних поліцейських

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ВАКС обрав запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 49,6 тис. грн нардепу Трухіну, який намагався підкупити патрульних поліцейських

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду у вівторок за клопотанням детективів НАБУ обрав запобіжний захід народному депутату IX скликання Олександру Трухіну, який намагався підкупити патрульних поліцейських, повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

"Суд частково задовольнив вищезгадане клопотання та застосував до підозрюваного запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 49,620 тис. грн", - йдеться в повідомленні.

У ньому зазначено, що на фігуранта також було покладено такі процесуальні обов'язки: прибувати до детектива, прокурора та суду за кожною вимогою; повідомляти детектива, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання чи роботи; утримуватись від спілкування з міністром внутрішніх справ; керівниками Національної поліції, департаменту патрульної поліції, управління патрульної поліції в Києві департаменту патрульної поліції, керівниками та судовими експертами Національного наукового центру "Інститут судових експертиз ім. засл. проф. М. С. Бокаріуса" та свідками у справі.

"Строк дії обов'язків – до 20 листопада 2022 року включно", - наголошують у САП.

Там додають, що дії народного депутата кваліфіковано за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 369 КК України.

Водночас у відомстві не називають імені підозрюваного, якому обрано запобіжний захід, проте агентству "Інтерфакс-Україна" стало відомо, що йдеться про народного депутата Олександра Трухіна, якому на початку вересня повідомили про підозру у спробі підкупу патрульних поліцейських.

Як повідомлялося, наприкінці серпня 2021 року журналісти видання "Українська правда" оприлюднили відео з камер поліцейських, які оформляли ДТП за участю народного депутата Олександра Трухіна (фракція "Слуга народу"), де зафіксовано факт пропонування правоохоронцям хабара у $150 тис. за можливість залишити місце ДТП. На відео Трухін звертається до поліцейського зі словами: "Давай я тихенько до лісу піду", а потім обіцяє "поговорити" з главою МВС Денисом Монастирським.

ДТП за участю Трухіна сталася на Бориспільській трасі 23 серпня 2021 року. Автомобіль Audi на великій швидкості в'їхав у автомобіль Ford, який, у свою чергу, протаранив автомобіль Daewoo. Постраждало шестеро людей, зокрема двоє дітей.

Деякі ЗМІ після цього повідомили, що за кермом Audi був Трухін, однак згодом видалили цю інформацію.

 

Теги: #вакс #трухін

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