Директор НАБУ про відео з депутатом Трухіним: Максимально швидко розслідуватимемо, але без зайвих коментарів

Директор Національного антикорупційного бюро (НАБУ) Артем Ситник заявляє, що антикорупційні органи намагатимуться максимально швидко розслідувати кримінальне провадження через імовірну пропозицію хабара поліцейським депутатом Олександром Трухіним після ДТП, але подробиць слідчих дій не оприлюднюватимуть.

"Одразу після виходу журналістського розслідування, я побачив, що генеральний прокурор зареєструвала справу…і підслідність було визначено за НАБУ. Відео ми отримали, розслідування триває, першочергові слідчі дії проведено, зокрема допити", - сказав директор НАБУ Артем Ситник у четвер на пресконференції у Києві, коментуючи інформацію про розслідування НАБУ справи через оприлюднення відео "Української правди", на якому народний депутат Олександр Трухін нібито пропонує хабара працівникам поліції після ДТП.

Водночас Ситник наголосив: "На відміну від інших, ми наразі не розповідатимемо, хто, що, де і як сказав, і що ми встановили".

Директор НАБУ зазначив, що з урахуванням широкого суспільного інтересу до цієї справи антикорупційні органи намагатимуться максимально швидко розслідувати цю справу, але "без зайвих коментарів, щоб не створювати можливості для певних спекуляцій".

2 лютого генеральний прокурор Ірина Венедіктова дала доручення зареєструвати кримінальне провадження щодо народного депутата Олександра Трухіна (фракція "Слуга народу"). "Без жодних зволікань дала доручення зареєструвати кримінальне провадження. На жаль, ідеться вже не тільки про участь у ДТП. Абсолютно очевидно, що питань для вивчення набагато більше. Підслідність визначаю за НАБУ", - написала Венедіктова в соцмережі Facebook.

Пізніше Офіс генпрокурора уточнив, що відомості про пропонування нардепом хабара правоохоронцям уже внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

"Генпрокурор внесла до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про пропозицію надання народним депутатом неправомірної вигоди посадовій особі правоохоронного органу. Кримінальне провадження розпочато за ч.1 ст. 369 КК України", - уточнили агентству "Інтерфакс-Україна" в Офісі генпрокурора.

Досудове розслідування доручено здійснювати детективам НАБУ.

Як повідомлялося, журналісти видання "Українська правда" 1 лютого оприлюднили відео з камер поліцейських, котрі оформляли ДТП за участю народного депутата Олександра Трухіна (фракція "Слуга народу"), де зафіксовано факт пропонування правоохоронцям хабара в $150 тис. за можливість залишити місце ДТП. На відео Трухін звертається до поліцейського зі словами "давай я тихенько в ліс піду", а потім обіцяє "поговорити" з главою МВС Денисом Монастирським.

ДТП за участю Трухіна сталася на Бориспільській трасі 23 серпня. Автомобіль Audi на великій швидкості в'їхав в автомобіль Ford, який, у свою чергу, протаранив автомобіль Daewoo. Постраждали шестеро людей, зокрема двоє дітей.

Низка ЗМІ після цього повідомили, що за кермом Audi був Трухін, проте згодом видалили цю інформацію.