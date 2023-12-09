Перейменування вулиці на честь загиблого міністра Монастирського підтримали 66% киян

66% опитаних у додатку "Київ Цифровий" підтримали перейменування вулиці Сурикова на честь загиблого міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського.

У застосунку "Київ Цифровий" завершилося опитування щодо перейменування вулиці Сурикова в Солом'янському районі Києва на честь колишнього міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського, який загинув 18 січня 2023 року внаслідок аварії вертольота.

У голосуванні взяло участь 28 805 осіб, з яких 66% підтримали таку ініціативу, а 34% виступили проти.

Як повідомлялося, у червні 2023 року 76% опитаних у застосунку "Київ Цифровий" підтримали перейменування провулка Виноградний у столиці на честь Монастирського.