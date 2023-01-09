Україна та Польща "перегорнули сторінку" з інцидентом у варшавській поліції та продовжують співпрацювати - Монастирський

Внутрішнє розслідування МВС України щодо події з вибухом у поліції Польщі ще не завершено, також триває кримінальне розслідування, але Україна та Польща "перегорнули сторінку" з цим інцидентом і продовжують співпрацювати, заявив міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський.

"Внутрішнє розслідування МВС іще триває, є відповідне кримінальне провадження", - сказав міністр агентству "Інтерфакс-Україна" у понеділок, відповідаючи на запитання про те, чи завершено розслідування за фактом інциденту та чи встановлено всі обставини.

Монастирський нагадав, що він був із візитом у Польщі та обговорив із міністром внутрішніх справ Польщі це питання.

"Головне - це те, що нас нічого не може розділити і посварити. Це найголовніший висновок нашої поїздки, оскільки Польща - один із найбільших наших друзів, допомагає технікою та прийняла найбільшу кількість наших біженців... Тому ми проговорили, що будь-які такі питання не можуть перешкодити нашій співпраці", - зазначив глава МВС.

Він підсумував: "Тому ми перегорнули цю сторінку у наших відносинах і рухаємось далі".

15 грудня Міністерство внутрішніх справ Польщі повідомило, що подарунок, який польський поліцейський отримав під час візиту до України, вибухнув в управлінні поліції у Варшаві, внаслідок чого командир та цивільний службовець дістали поранень.

Польська сторона запросила в української сторони відповідні роз'яснення.