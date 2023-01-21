Ми щодня втрачаємо людей, про яких будемо завжди згадувати – Зеленський про прощання з Монастирським

Президент України Володимир Зеленський сказав, що ми щодня втрачаємо людей, про яких завжди згадуватимемо і шкодуватимемо, що не повернеш.

"Сьогодні був довгий день – робочі рішення, міжнародна комунікація, різні питання, які заслуговують на увагу та реакцію. Але сказати зараз хочеться тільки про одне. Не хочеться говорити довго. Сьогодні відбулося прощання з тими, чиї життя забрала катастрофа вертольота в Броварах", - сказав він у відеозверненні у суботу.

"Денис Монастирський, його колеги з міністерства: Євген Єнін, Юрій Лубкович, Тетяна Шутяк, Михайло Павлушко, Микола Анацький, Андрій Маринченко… Хлопці з екіпажу: Олександр Василенко, Костянтин Коваленко, Іван Касьянов… Жінка й дитина, які вранці просто йшли в дитячий садочок… Мама Олена, донька Мілана Пономаренки…Мої співчуття всім рідним, близьким… Боляче про це думати, боляче зараз говорити", - сказав президент.

За його словами, "Денис був професійною, справжньою людиною, саме таким, яким і варто бути міністру внутрішніх справ. Ми щодня втрачаємо людей, про яких будемо завжди згадувати й шкодувати, що не повернеш".

"Я хотів би, щоб ми всі сьогодні це відчули. Відчули, скільки життів, скільки світлих людей забирає воєнний час. Я хотів би, щоб ми всі сьогодні вшанували їхню пам’ять…", - сказав Зеленський.