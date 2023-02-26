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07:17 26.02.2023

У Раді ініціюють перейменування однієї з вулиць Києва на честь загиблого в авіакатастрофі Монастирського

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У Раді ініціюють перейменування однієї з вулиць Києва на честь загиблого в авіакатастрофі Монастирського

Група народних депутатів ініціює перейменування однієї з вулиць Києва на честь загиблого в авіакатастрофі міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського, повідомила парламентар Галина Янченко.

"Разом із колегами ми зібрали підписи для перейменування однієї з вулиць біля МВС ім'ям Дениса Монастирського. Під цим зверненням до київського самоврядування вже підписалося 150 народних депутатів", - написала Янченко у телеграм-каналі.

Нардеп зазначила, що наступного тижня має намір зустрітися з київською владою з цього питання.

Як повідомлялося, 18 січня вранці в Броварах біля дитячого садка впав і розбився гелікоптер ДСНС, на борту якого перебувало дев'ять осіб, зокрема керівництво МВС. Під час виконання службових обов'язків загинули міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський, його перший заступник Євген Єнін, державний секретар МВС Юрій Лубкович.

 

 

 

Теги: #рада #вулиця #монастирський

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