Володимир Кличко закликав українців залишатися єдиними, сильними та захищати свою країну

Чемпіон світу з боксу Володимир Кличко на з'їзді партії "УДАР" у п'ятницю, 4 лютого, закликав українців залишатися єдиними, сильними та захищати Україну.

"З 2013-2014 року ми показали агресору, що ми можемо тримати удар. Ми показали, що зробили свій вибір: демократичні принципи нам ближчі, ніж будь-які інші. Ми патріоти, які люблять свою країну, а не протилежність цьому – ті, хто не любить інших людей та інші країни. Ми патріоти, ми боремося за нашу ідею, за наш вибір – за свободу та демократію. І нам потрібно залишатися такими ж талановитими, сильними та єдиними. Ми не агресори, але можемо агресивно відстоювати наші кордони", – сказав Володимир Кличко, передає сайт партії.

Боксер також пояснив, що вступив до територіальної оборони Києва, бо любить свою країну і своє місто.

"Є така фраза: не питай, що країна може зробити для тебе. А спитай, що ти можеш зробити для країни. Я спитав себе, що можу зробити? Я вступив до тероборони. Цей вибір я зробив, тому що я люблю свій народ, свою країну, своє місто, своїх сусідів та друзів, сім'ю, дочку... Я хочу вас запитати: "А ви любите свою країну?" Майбутнє наших дітей, у якій країні ми житимемо, залежить від нас. Ми зробили свій вибір. Тож давайте залишатися сильними, цілеспрямованими, об'єднаними, давайте тримати удар і рухатись лише вперед. Слава Україні", - підсумував Кличко.

4 лютого відбувся XXV з'їзд політичної партії "УДАР Віталія Кличка". Під час з’їзду було прийнято звернення до керівництва держави про скликання Національного форуму єдності України, ініційованого Віталієм Кличком. Також під час з'їзду було прийнято звернення до міжнародної спільноти щодо захисту демократії та свободи і підтримки України в боротьбі з російською агресією.