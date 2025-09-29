Інтерфакс-Україна
13:07 29.09.2025

Мерц обговорив подальшу допомогу Україні з Володимиром Кличком

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц зустрівся з олімпійським чемпіоном з боксу Володимиром Кличком, братом мера Києва, співзасновником Фонду братів Кличків, що опікується допомогою постраждалим від війни дітям, та обговорив з ним подальшу допомогу Україні.

"Неймовірний день у Берліні. Під час саміту Schwarz Ecosystem канцлер Німеччини Фрідріх Мерц виголосив чудову промову з грандіозним баченням сильної Європи, в якій Німеччина відіграє свою роль, а Україна має своє законне місце. Мир має повернутися; це ключ до нашого процвітання. Послання чітке: мир вимагає сили", - написав Володимир Кличко в Instagram.

Зі свого боку канцлер Німеччини розповів про зустріч з Володимиром Кличком та його братом Віталієм в Києві раніше. "Був радий знову зустрітися з Володимиром сьогодні на полях саміту Schwarz Ecosystem у Берліні", - написав Мерц у своєму Instagram.

Раніше повідомлялося, що мер Києва Віталій Кличко разом із мером Берліна Каєм Вегнером працюють над організацією міжнародного інвестиційного форуму "Берлінська платформа", на якому будуть зібрані кошти на відновлення України. Міністр внутрішніх справ Німеччини Александер Добріндт після зустрічі з Кличком ухвалив рішення про виділення EUR2 млн та закупівлю дронів для ЗСУ.

Теги: #володимир_кличко #допомога_україні #мерц

