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18:33 04.02.2022

Джонсон і Шольц обговорили ситуацію навколо України

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Джонсон і Шольц обговорили ситуацію навколо України

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон та канцлер ФРН Олаф Шольц у п'ятницю обговорили телефоном політику країн Заходу стосовно Росії у світлі ситуації навколо України, йдеться у заяві Даунінг-стріт.

Прем'єр-міністр Джонсон і канцлер Шольц наголосили на необхідності для союзників донести до Росії чітке і послідовне повідомлення, зокрема, щодо негативних наслідків у разі російського вторгнення в Україну, наголошується в документі.

Водночас Джонсон і Шольц погодилися продовжувати роботу між собою та з союзниками над пакетом можливих санкцій проти РФ.

Прем'єр-міністр звернув особливу увагу на те, що ці санкції мають бути готові набути чинності негайно в разі російського нападу на Україну, зазначено в заяві.

Водночас Джонсон і Шольц погодилися, що діалог із Росією важливий і що Лондон та Берлін намагатимуться задіяти всі дипломатичні канали для зниження напруженості навколо України.

Країни Заходу занепокоєні пересуванням російських військ на кордоні України. Вони вважають, що Росія може планувати вторгнення до сусідньої країни, і погрожують їй санкціями. Росія неодноразово заявляла, що нічого такого не планує.

Теги: #розмова #джонсон #шольц
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