Партія "УДАР" висунула Ломака кандидатом у депутати на проміжних виборах до Ради у 206-му окрузі

Політична партія "УДАР Віталія Кличка" висунула секретаря Чернігівської міськради Олександра Ломака кандидатом у депутати на проміжних виборах до Верховної Ради у 206-му одномандатному окрузі (Чернігівська область).

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", відповідне рішення було схвалено на XXV з'їзді партії у п'ятницю в Києві.

Олександр Ломако є головою обласної організації "УДАР Віталія Кличка" та секретарем Чернігівської міської ради.

Ломаку 38 років, він закінчив Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка (вчитель історії) та Чернігівський національний технологічний університет (публічне управління та адміністрування).

З 2005 по 2008 рік - голова правління Всеукраїнської громадянської мережі "ОПОРА", керівник виборчих програм. З 2015 по 2020 роки – заступник голови Чернігівської міської ради з питань діяльності виконавчих органів ради, в.о. першого заступника, член виконкому Чернігівської міської ради VII скликання. З 20 листопада 2020 року секретар Чернігівської міськради VIII скликання, член виконавчого комітету Чернігівської міськради VIII скликання.

Також на з'їзді партія звернулася до президента, депутатів Верховної Ради, Кабінету Міністрів, лідерів політичних партій, місцевого самоврядування із закликом скликання Національного форуму єдності України.

Крім того, з'їзд схвалив звернення партії до Міжнародної демократичної громадськості з закликом допомоги у складній ситуації, що склалася у зв'язку з можливою ескалацією на сході країни, а також затвердив "Економічний план дій: Захист. Безпека. Розвиток".

Крім членів партії та прихильників політсили як гості на з'їзді були присутні п'ятий президент України Петро Порошенко, засновники громадської організації "Центр національної стійкості і розвитку" (ЦНСР) колишній генеральний прокурор України в 2019-2020 рр. Руслан Рябошапка, екссекретар РНБО в 2019 році, міністр фінансів України в 2016-2018 рр. Олександр Данилюк, колишній генпрокурор Юрій Луценко, лідерка партії "Голос", народний депутат Кіра Рудик і заступник голови фракції "Батьківщина", народний депутат Сергій Соболєв.

Порошенко, Рудик, Луценко та Соболєв виступили перед учасниками з'їзду, останній також звернувся від імені лідерки партії "Батьківщина", народного депутата Юлії Тимошенко, яка, за його словами, не змогла відвідати захід.

Як повідомлялося, вибори в окрузі №206 було призначено у зв'язку зі смертю нардепа Антона Полякова (депутатська група "За майбутнє"), якого знайшли мертвим у Дніпровському районі 8 жовтня. За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст. 115 (умисне вбивство) КК України з позначкою "природна смерть".

За попередньою інформацією правоохоронців, причиною смерті нардепа стала гостра коронарна недостатність. Причинами смерті Полякова могло стати хронічне захворювання, яке могло призвести до смерті, або ж отруєння невідомою речовиною, самостійно або невідомою особою. Похорон Полякова відбувся 11 жовтня в Чернігові.

Виборчий процес на проміжних виборах народного депутата в одномандатному виборчому окрузі №206 (Чернігівська обл.) розпочався 26 січня. Вибори відбудуться 27 березня.