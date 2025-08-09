Трамп висунув представника Держдепу Теммі Брюс на посаду зампостпреда США при ООН

Президент США Дональд Трамп оголосив, що висуває кандидатуру представника Держдепу США Теммі Брюс на посаду заступника постійного представника США при ООН.

"Радий повідомити, що я номіную Теммі Брюс - великого патріота, медійну персону та автора бестселерів - на посаду наступного заступника постійного представника Сполучених Штатів в Організації Об'єднаних Націй", - написав Трамп у соцмережі Truth Social.

Американський лідер також зазначив, що під час його нинішнього президентського терміну Брюс показала чудові результати, виконуючи свою роботу у Держдепартаменті. Він висловив сподівання, що Брюс "блискуче представлятиме країну в ООН".

Брюс – журналіст. Вона тривалий час працювала у низці близьких до республіканців ЗМІ. У січні 2025 року вона стала представником американського зовнішньополітичного відомства.

Джерело: https://truthsocial.com/@realDonaldTrump/posts/115000471177982480