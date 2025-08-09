Інтерфакс-Україна
Події
23:45 09.08.2025

Трамп висунув представника Держдепу Теммі Брюс на посаду зампостпреда США при ООН

1 хв читати

Президент США Дональд Трамп оголосив, що висуває кандидатуру представника Держдепу США Теммі Брюс на посаду заступника постійного представника США при ООН.

"Радий повідомити, що я номіную Теммі Брюс - великого патріота, медійну персону та автора бестселерів - на посаду наступного заступника постійного представника Сполучених Штатів в Організації Об'єднаних Націй", - написав Трамп у соцмережі Truth Social.

Американський лідер також зазначив, що під час його нинішнього президентського терміну Брюс показала чудові результати, виконуючи свою роботу у Держдепартаменті. Він висловив сподівання, що Брюс "блискуче представлятиме країну в ООН".

Брюс – журналіст. Вона тривалий час працювала у низці близьких до республіканців ЗМІ. У січні 2025 року вона стала представником американського зовнішньополітичного відомства.

Джерело: https://truthsocial.com/@realDonaldTrump/posts/115000471177982480

Теги: #оон #сша #кандидат

