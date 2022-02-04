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13:42 04.02.2022

Столтенберг стане керівником Банку Норвегії

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Столтенберг стане керівником Банку Норвегії

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг пізніше цього року замінить Ойстейна Олсена на посаді глави норвезького Центробанку, повідомляється в п'ятницю на сайті банку.

"Від імені Банку Норвегії я хотів би привітати Єнса Столтенберга з його призначенням на посаду керівника Банку Норвегії. Я знаю пана Столтенберга як зацікавленого та компетентного економіста. Упевнений, що з його досвідом він успішно впорається з цією роллю", - заявив чинний глава банку Олсен.

Олсен заявив про бажання піти у відставку у серпні 2021 року. Глава банку планує скласти повноваження після свого щорічного звернення у лютому.

Зазначається, що через роботу в НАТО Столтенберг не зможе вступити на посаду приблизно до грудня. З 1 березня до переходу Столтенберга на нову роботу банком керуватиме заступник Олсена - Іда Волден Бах.

Столтенберг залишиться на посаді генерального секретаря Північноатлантичного альянсу до 30 вересня 2022 року.

Теги: #банк #посада #столтенберг
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