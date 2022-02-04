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08:34 04.02.2022

SpaceX вивела на орбіту нову партію інтернет-супутників Starlink, довела угруповання до 2089 апаратів

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SpaceX вивела на орбіту нову партію інтернет-супутників Starlink, довела угруповання до 2089 апаратів

Важка ракета-носій Falcon 9 у четвер успішно вивела на орбіту партію з 49 міні-супутників, призначених для продовження розгортання глобальної мережі інтернет-покриття системи Starlink, повідомила компанія-розробник SpaceX.

"Виведення 49 супутників Starlink підтверджено", - йдеться у повідомленні.

Запуск було здійснено о 13:13 за часом Східного узбережжя США (о 20:13 за Києвом) зі стартового комплексу 39A на космодромі на мисі Канаверал у Флориді.

Орбітальне угруповання SpaceX тепер складається з 2089 космічних апаратів вагою 290 кг кожен. Наразі компанія є найбільшим супутниковим оператором у світі.

Приблизно через 15,5 хвилин після запуску 49 супутників відокремилися від другого ступеня ракети на еліптичній перехідній орбіті висотою до 340 км. Після перевірки інженерами SpaceX їхньої працездатності, супутники з використанням власних іонних двигунів піднімуться на штатну орбіту заввишки 540 км.

Це було вже 37 виведення на орбіту групи інтернет-супутників з травня 2019 року в рамках проекту Starlink. Попередню партію супутників Starlink було запущено 19 січня.

При цьому, багаторазовий перший ступінь американської ракети-носія Falcon 9, який використовувався для запусків вже вшосте, приблизно за дев'ять хвилин після старту здійснив керовану вертикальну посадку на плавучу платформу-дрон A Shortfall of Gravitas, розташовану в Атлантиці приблизно в 640 км від космодрому.

Крім того, спеціальні рятувальні судна SpaceX мали виловити з води дві стулки обтічника головної частини ракети, які після відділення спускалися на парашутах. Повторне використання обтічника дозволяє заощаджувати компанії SpaceX до $6 млн під час запуску своїх ракет.

У перспективі компанія SpaceX планує розгорнути орбітальне угруповання з 12 тис. космічних апаратів даного типу (а згодом - з 30 тис.) для створення повномасштабної мережі, яка дозволить забезпечити мешканців Землі широкосмуговим доступом в інтернет у будь-якому куточку планети. Загальна сума інвестицій у реалізацію проекту оцінюється у $10 млрд.

 

 

Теги: #сша #spacex #орбіта #супутники
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