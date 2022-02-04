4 лютого: Яке сьогодні свято

4 лютого у світі відзначають День людського братерства та День боротьби проти раку. У Пекіні (Китай) відбудеться відкриття XXIV зимових Олімпійських ігор, США святкують національний день сімейного супу, в Таїланді – фестиваль квітів, а в Шрі-Ланці – День незалежності. У церковному календарі – День пам'яті святого апостола Тимофія.

Всесвітній день боротьби проти раку

День боротьби проти раку – щорічний захід, який організовує Міжнародний протираковий союз з 2005 року з метою привернути увагу громадськості до глобальної проблеми раку, небезпеки та широкого розповсюдження онкологічних захворювань.

Міжнародний день людського братерства

У цей день у 2019 році під час зустрічі Папи Римського Франциска II та Верховного Імама Аль-Азхара Ахмада ат-Таєба був підписаний документ, названий "Людське братерство в ім'я миру у всьому світі і спільного життя".

Релігійні лідери у ньому наголосили, що істинна Віра сприяє гармонії як у внутрішньому, так і в навколишньому світі, повинна допомагати зближенню, а не стати причиною ворожнечі, ненависті, ба більше – насильства.

ООН звертає увагу світової громадськості й на те, що сучасність кидає людству нові виклики. Одним із них стала пандемія COVID-19. І знову усвідомлення того, що лише спільними зусиллями можна подолати цю загрозу, стає найважливішим кроком на шляху зближення та єднання.

Національний день сімейного супу

В американському календарі кулінарних свят є відповідний "привід" – Національний день сімейного супу, який відзначається щороку 4 лютого. Невідомо, хто його заснував, але всі погодяться, що таке свято потрібне.

Історія супу така ж стара, як і історія всієї кулінарії. Проте, суп як страва, яка стала буденною їжею, з'явився приблизно п'ять століть тому. Його виникненню передувала поява міцного посуду, в якому можна було зварити суп. У країнах із холодним кліматом, суп виник набагато раніше. Але ми говоримо про суп, а не про варіння, як спосіб приготування їжі з метою термічної обробки продуктів. Адже суп – це комплекс інгредієнтів, які створюють спільний смак і композицію.

Фестиваль квітів у Таїланді

Фестиваль квітів – одна з найкрасивіших та вражаючих подій Таїланду – проводиться щороку на півночі країни, у місті Чіангмай (Багато квітів). Свято починається в першу п'ятницю лютого і триває три дні.

Сучасні садівники демонструють на ньому свої таланти. Вулицями крокують чоловіки та діти, жінки, музиканти. Барвисті галасливі процесії розтікаються по всьому місту, через яке проносять сотні тисяч, якщо не мільйонів, найрізноманітніших квітів.

Церковне свято

4 лютого – День пам'яті святого апостола Тимофія, першого єпископа Ефеського і улюбленого учня апостола Павла.

Святий апостол Тимофій народився 17 року в місті Лістра (Мала Азія). У 80 році загинув мученицькою смертю в Ефесі під час святкування язичницького свята. Тимофій намагався зупинити єретиків та їх обряди, за що ідолопоклонники закидали чоловіка камінням.

Традиції:

У народі 4 лютого цей день також називали Тимофій-напівзимник, бо він вважався серединою зими. У цей період чекали приходу суворих тимофіївських морозів, сильних хуртовин і завірюх. Господарі на Тимофія перевіряли засіки, щоб знати, чи потрібно економити зерно та корми і чи вистачить запасів до нового врожаю. А пасічники прислухалися, як поводилися бджоли у вуликах. Якщо гудіння було неспокійним, значить, із бджолиною родиною щось негаразд.

Ще цього дня:

1824 – Американець Чарльз Гудрич винайшов гумові калоші;

1857 - Науковій громадськості вперше представили неандертальця;

1911 - Компанія "Роллс-Ройс" заснувала емблему для своїх автомобілів

1932 - Відкрилися III зимові Олімпійські ігри в Лейк-Плесіді (США);

1944 - Вчені довели, що носієм спадкової інформації є ДНК;

1945 – Відкрилася Ялтинська конференція у Лівадійському палаці за участю Рузвельта, Черчилля і Сталіна, які обговорили питання капітуляції Німеччини;

2004 - Розпочала роботу соціальна мережа Facebook, заснована студентом Гарвардського університету Марком Цукербергом;

2005 - Верховна Рада України затвердила Юлію Тимошенко на посаді прем'єр-міністра України.

2021 — У Запорізькій обласній клінічній інфекційній лікарні в результаті пожежі загинуло четверо людей, а ще двоє постраждали.

Іменини: Анастасія, Гаврило, Юхим, Микола, Макар, Леонтій, Георгій, Тимофій, Йосип, Петро, Яків, Іван.