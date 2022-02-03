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20:14 03.02.2022

МЗС РФ вимагає від московського бюро Deutsche Welle припинити мовлення з 4 лютого

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МЗС РФ вимагає від московського бюро Deutsche Welle припинити мовлення з 4 лютого

Корпункт німецької телерадіокомпанії Deutsche Welle у Москві отримав повідомлення міністерства закордонних справ РФ із вимогою припинити мовлення з п'ятниці, повідомив завідувач бюро Юрій Решето.

"У МЗС Росії нам чітко і ясно сказали, що із завтрашнього дня з 9-ї ранку місцевого часу більше не можемо працювати тут журналістами, в Росії це означає, що ми маємо здати в міністерство наші акредитаційні картки. З 9-ї години в цій країні працювати журналістами ми більше не можемо", - повідомив Решето у четвер в ефірі Deutsche Welle.

Представник МЗС ФРН заявила в четвер: "Заходи, які російський уряд оголосив сьогодні проти Deutsche Welle, є новим ускладненням німецько-російських відносин. Якщо ці заходи справді буде реалізовано, це сильно обмежить вільне мовлення незалежних журналістів у Росії, яке має особливе значення в політично напруженій ситуації".

У свою чергу держміністр Німеччини Клаудіа Рот заявила, що телеканал RT DE мовив у Німеччині без ліцензії і навіть не запитував її, тому закриття бюро Deutsche Welle у Москві вона вважає неприйнятним.

"Наразі RT DE мовить без ліцензії і не запитував допуску. На цій основі земельний медійний регулятор ухвалив рішення. Це зовсім інша ситуація, ніж із DW, у якого зараз відбирають ліцензію", - сказала вона у четвер у Берліні.

Рот вказала на те, що рішення стосовно DW було ухвалене, очевидно, як дія у відповідь на рішення німецького регулятора стосовно RT DE.

"Але це вирівнювання не має основи. Організація DW далека від державної. Це означає, що інакше, ніж у випадку з RT DE, німецька держава не впливає на складання програмної сітки", - сказала вона, закликавши Москву "не використовувати правові та ліцензійні проблеми телеканалу RT як привід для політичної реакції".

"У поведінці двох сторін потрібні чіткі кроки щодо деескалації", - підсумувала вона.

Про те, що Росія анулює акредитації всіх співробітників німецької телерадіокомпанії "Дойче Велле" в РФ як захід у відповідь на заборону мовлення телеканалу RT DE у ФРН, заявили раніше в четвер у МЗС РФ.

Теги: #фрн #росія #корпункт #телекомпанія
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