Події

20:05 03.02.2022

Макрон обговорив із президентом Польщі деталі можливої зустрічі щодо України в Берліні

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Макрон обговорив із президентом Польщі деталі можливої зустрічі щодо України в Берліні

Можливість проведення тристоронньої зустрічі між керівниками Польщі, Німеччини та Франції в Берліні щодо України обговорив у четвер президент Франції Еммануель Макрон у телефонній розмові з польським колегою Анджеєм Дудою.

"Я обговорив із президентом Анджеєм Дудою тему можливої зустрічі з керівниками Польщі та Німеччини в Берліні щодо ситуації навколо України найближчими днями", - наводить Польське радіо витяги з повідомлення Єлисейського палацу.

"Анджей Дуда та Еммануель Макрон обговорили проблеми гарантування безпеки в Європі, Україну", - написав, у свою чергу, керівник Бюро міжнародної політики у канцелярії президента Польщі Якуб Кумох.

Польське радіо з посиланням на джерело в дипломатичному відомстві країни зазначає, що деталі можливої зустрічі лідерів Німеччини, Польщі та Франції наразі опрацьовують.

Теги: #зустріч #німеччина #франція #польща
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