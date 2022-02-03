Розвідка США дізналася про плани Росії щодо вторгнення в Україну

Сполучені Штати отримали розвіддані про те, що РФ планує зімітувати напад українських військових для створення приводу для вторгнення в Україну, стверджує газета The New York Times із посиланням на анонімних високопоставлених представників влади США.

"План, який США сподіваються зруйнувати, оприлюднивши його, полягає в організації та зйомках підробленої атаки українських військових або на російську територію, або на російськомовних жителів сходу України", - пише видання в четвер.

За словами представників американської влади, Росія, використовуючи цей відеозапис, звинуватить Україну в "геноциді" і цим виправдає напад на Україну.

"Офіційні особи (США - ІФ) не оприлюднюватимуть якихось прямих доказів російського плану або те, як вони про нього довідалися, щоб не скомпрометувати свої джерела та методи", - уточнює The New York Times.

Зазначено, що на відеозапис мають потрапити загиблі внаслідок вибуху, нібито українське екіпірування, безпілотники турецького виробництва та актори, які зображають мешканців, що оплакують загиблих. Влада США не назвала, хто саме в Росії причетний до планування цієї операції, вказавши лише на роль російської розвідки.

"З основних розвідданих було знято гриф "таємно", сподіваючись пустити під укіс цей план і переконати союзників (США - ІФ) та їхню владу в серйозності російських планів", - пояснює газета.

Видання пише, що керівник розвідувальної спільноти США Евріл Гейнс та інші представники американської влади провели в четвер брифінг на цю тему для членів конгресу. Також США поділилися частиною інформації із союзниками.