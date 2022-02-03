Події

16:03 03.02.2022

Через погіршення погодних умов у Києві на вулиці вивели спецтехніку "Київавтодору"

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Через погіршення погодних умов у Києві на вулиці вивели спецтехніку "Київавтодору"

У Києві через погіршення погодних умов у четвер вивели на вулиці 118 одиниць спецтехніки "Київавтодору", які почали посилено обробляти дороги, мости і тротуари протиожеледними матеріалами, повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації.

"В усьому місті триває обробка дорожнього покриття протиожеледними матеріалами. Першочергово їх наносять на підйоми і спуски, гранітну бруківку, мости і шляхопроводи, тротуари. Наразі працює 118 одиниць спецтехніки", - йдеться у повідомленні.

У ньому уточнюється, що за декілька годин температура повітря у Києві знизиться з +2°С до -7°С. "За таких умов обробка доріг, мостів і тротуарів відбуватиметься ще інтенсивніше", - наголошують у КМДА.

Там зазначають, що про необроблені ділянки і території можна повідомляти до Контактного центру міста Києва 15-51.

"Завтра, 4 лютого, на дорогах столиці очікується ожеледиця. Водіям та пішоходам слід бути обережними, пересуваючись містом", - додали в КМДА.

Теги: #погода #київавтодор
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