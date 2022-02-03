Генсек НАТО заявляє про спрямування Росією до Білорусі комплексів "Іскандер"

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив про скерування Росією на навчання до Білорусі угруповання в 30 тис. військових і, серед іншого, ракетних комплексів "Іскандер".

"Останніми днями ми спостерігаємо значну передислокацію російських військових сил до Білорусі. Це найбільша російська присутність там із часів "холодної війни". Йдеться, в результаті, про 30 тис. боєготових військових, сили спецназу, винищувачі, зокрема Су- 35, комплекси подвійного призначення "Іскандер", а також про системи ППО С-400", - заявив він на пресконференції у Брюсселі у четвер.