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14:57 03.02.2022

Нардепа Кузьміних оголошено в розшук через систематичну неявку до правоохоронців – НАБУ

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Нардепа Кузьміних оголошено в розшук через систематичну неявку до правоохоронців – НАБУ

Національне антикорупційне бюро України у четвер, 3 лютого, оголосило у розшук народного депутата України Сергія Кузьміних, викритого на одержанні 558 тис. грн неправомірної вигоди, повідомляє пресслужба НАБУ.

"Рішення ухвалено через систематичну неявку підозрюваного на виклики правоохоронних органів, відсутність його за місцем проживання, переховування від детективів НАБУ", - зазначають у Бюро.

Водночас на сайті відомства в четвер також було оприлюднено повістку про виклик Кузьміних на допит на 10:00 7 лютого.

Як повідомлялося, 28 січня НАБУ викрило народного депутата Сергія Кузьміних під час одержання хабара у 558 тис. грн.

"За інформацією слідства, депутат отримав кошти за сприяння у підписанні контрактів між приватними компаніями та лікарнею у Житомирській області", - повідомляло НАБУ.

Речник фракції "Слуга народу" у парламенті Юлія Палійчук повідомила, що голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія підтвердив інформацію НАБУ про причетність народного депутата Сергія Кузьміних до отримання хабара у розмірі 558 тис. грн.

31 січня генпрокурор Венедіктова повідомила, що підписала підозру народному депутату Кузьміних, викритому НАБУ в отриманні хабара у розмірі 558 тис. грн.

"Депутат підозрюється у скоєнні злочину з використанням своїх посадових повноважень та впливу. Йдеться про правопорушення у сфері медицини", - зазначила генпрокурор.

Згодом НАБУ та САП повідомили про те, що депутат ігнорує неодноразові виклики на слідчі дії. Також в антикорупційних органах заявляють, що ні депутат, ні його захисник не повідомили про заклад охорони здоров'я, в якому нібито перебуває підозрюваний депутат.

 

Теги: #набу #кузьміних #розшук
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