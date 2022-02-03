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14:41 03.02.2022

Наглядова рада Києво-Могилянської академії засуджує рішення Міносвіти щодо оголошення повторного конкурсу на посаду президента ВНЗ

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Наглядова рада Києво-Могилянської академії засуджує рішення Міносвіти щодо оголошення повторного конкурсу на посаду президента ВНЗ

Наглядова рада Національного університету "Києво-Могилянська академія" (НаУКМА) засуджує рішення Міністерства освіти і науки про оголошення повторного конкурсу на посаду президента ВНЗ.

"Наглядова рада НаУКМА як представник Міністерства освіти і науки України засуджує рішення МОН України про оголошенням нового конкурсу на зайняття посади президента НаУКМА", - йдеться у повідомленні пресслужби університету.

Зазначається, що 28 січня 2022 року Організаційний комітет із проведення виборів президента Києво-Могилянської академії встановив результат виборів на посаду президента та скерував відповідну документацію до Міносвіти.

"Закон визначає вичерпний перелік підстав для оголошення нового конкурсу на заміщення посади керівника закладу вищої освіти і не надає МОН України повноважень оцінювати рішення організаційного комітету щодо встановлення результату виборів і визначення переможця", - наголошують у Наглядовій раді.

У повідомленні стверджується, що оприлюднене 2 лютого рішення Міносвіти про оголошення нового конкурсу на зайняття посади президента ВНЗ ухвалено за межами його повноважень щодо державного контролю у сфері вищої освіти, а тому є протиправним.

"Такі дії посадових осіб МОН України є протиправним втручанням у вибори президента НаУКМА, порушують право університету на автономію та самоврядування і мають ознаки зловживання владою або службовим становищем", - наголошується у повідомленні.

Наглядова рада вимагає від Міносвіти припинити порушення закону та негайно завершити всі процедури, пов'язані з підписанням контракту із обраним президентом НаУКМА Сергієм Квітом.

Як повідомлялося, 2 лютого Міносвіти оголосило повторний конкурс на зайняття посади президента вишу, вибори мають відбутися 27 квітня.

Зазначається, що таке рішення ухвалено через те, що за результатами засідання експертно-кадрової комісії міністерства встановлено порушення законодавства та Статуту університету у процесі проведення виборів Києво-Могилянської академії.

Теги: #наукма #міносвіти #конкурс
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