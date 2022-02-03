Події

10:43 03.02.2022

Резніков: Підрозділи тероборони планується повністю укомплектувати за штатом мирного часу до кінця лютого

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Резніков: Підрозділи тероборони планується повністю укомплектувати за штатом мирного часу до кінця лютого

Комплектацію підрозділів територіальної оборони в Україні за штатом мирного часу до кінця лютого, ймовірно, буде завершено, заявив міністр оборони Олексій Резніков.

"Сьогодні вздовж усіх прикордонних областей за штатом мирного часу сформовано управлінське ядро на 70%, що дає змогу виконувати завдання. Ми до кінця лютого плануємо завершити формування (підрозділів – ІФ) усіх областей за штатом мирного часу на рівні 10 тис. (військовослужбовців – ІФ)", - заявив Резніков на брифінгу у Києві в четвер.

Він уточнив, що наразі триває перший етап формування підрозділів територіальної оборони (за штатом мирного часу), в межах якого планується набір 10 тис. професійних військовослужбовців, які стануть штабним командно-управлінським ядром Сил тероборони.

"Це не добровільні дружини, це не якісь добровольчі формування органів місцевого самоврядування. Це не самодіяльність. Це Збройні сили України", - наголосив Резніков.

Теги: #тероборона #резніков #міноборони
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