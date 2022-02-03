Джефф Цукер пішов з посади голови CNN через таємний службовий роман

Глава телеканалу CNN Джефф Цукер заявив у середу, що йде у відставку у зв'язку з тим, що таємно перебував у романтичних стосунках із колегою.

"У рамках розслідування діяльності Кріса Куомо (колишній ведучий телеканалу - ІФ) на CNN мене запитали про відносини за взаємною згодою з моєю колегою, з якою я працював понад 20 років. Я визнав, що за останні роки ці відносини розвивалися. Я повинен був розкрити, коли вони почалися, але я не зробив цього. Я припустився помилки. У зв'язку з цим сьогодні я йду у відставку", - йдеться в опублікованій телеканалом заяві Цукера.

"Я вдячний тисячам неймовірно талановитих працівників, які допомогли зробити (роботу в CNN - ІФ) такою радістю для мене і таким успіхом для всіх нас. Я бажаю всім лише найкращого у майбутні роки", - написав він.

Глава конгломерату Warner Media, до якого належить, зокрема, телеканал CNN, Джейсон Кілар заявив, що прийняв відставку Цукера.

"Ми дякуємо Джеффу за його внесок за останні дев'ять років", - написав Кілар у листі до співробітників. Він наголосив, що незабаром Warner Media оголосить тимчасове керівництво CNN.

Як зазначає телеканал, Цукер перебуває у відносинах із директором CNN з маркетингу Еллісон Голласт, яка залишається працювати на телеканалі. За її словами, вона протягом довгих років товаришувала з Цукером, але потім, у період пандемії коронавірусу COVID-19, їхні стосунки змінилися.

"Ми з Джеффом були близькими друзями та професійними партнерами протягом близько 20 років. Нещодавно, у період COVID-19, наші стосунки змінилися. Я жалкую, що ми не розкрили цього у належний час. Я неймовірно пишаюся своєю роботою на CNN і сподіваюся її продовжити", - наводить CNN витримки із заяви Голласт.

Цукер очолив CNN у 2013 році. До цього 25 років він працював на телеканалі NBC. З 2007 до 2011 він керував холдингом, який включав мережу мовлення, новинні та спортивні підрозділи, кабельну мережу, Universal Pictures і тематичні парки розваг.

У 1996 Цукер одружився з Карін Стефані Натансон, яка тоді керувала передачею Saturday Night Live на NBC. Пара виховує чотирьох дітей. У 31 рік у Цукера виявили рак. Він проходив хіміотерапію та вилікувався, проте хвороба повернулася за три роки. Тоді Цукеру знову вдалося перемогти рак.