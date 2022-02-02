У Польщі буде розміщено 1,7 тис. військовослужбовців США

У рамках посилення східного флангу НАТО до Польщі буде переміщено 1,7 тис. військовослужбовців США, повідомив у середу голова польського уряду Матеуш Моравецький.

"США, відповідно до домовленостей, у відповідь на посилення напруженості в Україні перемістить до Польщі 1,7 тис. своїх військових", - написав він у Twitter.

Він назвав цей крок США "жестом солідарності, черговим важливим символом єдності та співпраці демократичних країн".

Раніше в середу представник Пентагону Джон Кірбі повідомив на брифінгу, що "приблизно 2 тис. додаткових військовослужбовців буде переведено найближчими днями зі США до Польщі та Німеччини".

При цьому він зазначив, що це переміщення військ не має відношення до 8,5 тис. військовослужбовців, готових до перекидання в Європу. "Ці 8,5 тис. солдатів поки не розміщуються, але готові до перекидання у разі розпорядження", - наголосив Кірбі.