У Кропивницькому в багатоповерхівці сталася пожежа, загинула людина, ще троє постраждали

У м. Кропивницькому рятувальники ліквідували пожежу у квартирі дев'ятиповерхового житлового будинку, де загинула одна людина, ще троє постраждали, зокрема двоє дітей, повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

"2 лютого о 15:59 до служби порятунку "101" надійшло повідомлення про пожежу у квартирі на 2-му поверсі 9-поверхового житлового будинку на вул. Попова. О 16:44 пожежу локалізовано на площі 60 кв. м, а о 17:03 - ліквідовано", - йдеться у повідомленні.

Унаслідок події загинула одна особа і три особи постраждали, з них дві дитини. Руйнувань несучих конструкцій немає.

На місці події працювали сім одиниць техніки та 28 осіб від ДСНС.