Події

17:37 02.02.2022

Україна отримає ще більше зброї від партнерів - глава МЗС

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Україна отримає ще більше зброї від партнерів - глава МЗС

Україна отримає ще більше зброї від партнерів, заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Зброї буде ще більше. Там у нас є дуже позитивна динаміка, і це теж велика відмінність між зараз та 2014 роком", - сказав Кулеба на брифінгу в Києві в середу.

За його словами, деякі країни у процесі визначення, що саме вони можуть надати Україні.

"Тому я можу підтвердити, що зброї буде ще більше, Україна буде ще сильнішою, відповідно, бажання у Росії нападати буде менше", - наголосив Кулеба.

Теги: #партнери #зброя
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