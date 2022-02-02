У САП повідомили деталі справи щодо підозри депутата Кузьміних у хабарництві

У Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі (САП) поінформували про обставини протиправних дій народного депутата Сергія Кузьміних, якому генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала підозру щодо отримання неправомірної вигоди.

"Під час досудового розслідування встановлено, що депутат отримав неправомірну вигоду за вплив на ухвалення рішення особами, уповноваженими на виконання функцій держави і місцевого самоврядування, а саме забезпечення перемоги у низці тендерів із закупівлі обладнання коштом бюджету, що проводило КП "Лікарня №2 ім. В.П. Павлусенка" Житомирської міської ради", - йдеться у повідомленні САП, розміщеному у середу на сторінці прокуратури у Facebook.

За інформацією САП, у 2021 році було проведено тендер на закупівлю медичного обладнання на загальну суму понад 40 млн грн, серед яких МРТ, системи ультразвукової діагностики та лапароскопічний набір для хірургічних процедур.

"Вже після оплати лікарнею вартості обладнання, а йдеться про систему ультразвукової діагностики, депутат попросив передати йому за сприяння у перемозі 558 тис. грн, що становить 30% від суми договору", - інформують у прокуратурі.

За версією слідства, депутат надалі планував застосувати таку схему і після перерахування лікарнею коштів відповідно до інших договорів - 37,5 млн грн, що становить 30% від вартості обладнання для проведення МРТ та понад 398 тис. грн - від вартості лапароскопічного набору для хірургічних процедур.

Як повідомлялося, 28 січня НАБУ викрило народного депутата під час отримання хабара у 558 тис. грн.

"За інформацією слідства, депутат отримав кошти за сприяння у підписанні контрактів між приватними компаніями та лікарнею у Житомирській області", - повідомляло НАБУ.

Речник фракції "Слуга народу" у парламенті Юлія Палійчук повідомила, що голова фракції "Слуга народу" Давид Арахам підтвердив інформацію НАБУ про причетність народного депутата Сергія Кузьміних до отримання хабара у розмірі 558 тис. грн.

31 січня генпрокурор Венедіктова повідомила, що підписала підозру народному депутату Кузьміних, викритому НАБУ в отриманні хабара у розмірі 558 тис. грн.

"Депутат підозрюється у скоєнні злочину з використанням своїх посадових повноважень та впливу. Йдеться про правопорушення у сфері медицини", - зазначила генпрокурор.

Згодом НАБУ та САП повідомили про те, що депутат ігнорує неодноразові виклики на слідчі дії. Також в антикорупційних органах заявляють, що ні депутат, ні його захисник не повідомили про заклад охорони здоров'я, в якому нібито перебуває підозрюваний депутат.