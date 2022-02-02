Кулеба: Немає жодних достовірних дат можливого початку агресії РФ проти України

Немає жодних достовірних теоретичних дат початку агресії РФ проти України, жодна з наявних інформацій не дає змоги зробити навіть припущення про якусь дату, заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Немає жодних достовірних теоретичних дат початку російської агресії. Це все існує в соцмережах, рефлексіях наших експертів, громадян. Але жодна з наявних інформацій не дає змоги зробити навіть припущення про якусь дату", - сказав Кулеба на брифінгу у Києві в середу.

За його словами, Україна має повноту інформації про маневри і те, що відбувається вздовж кордону України, і якщо навчання РФ у Білорусі "почнуть еволюціонувати у щось інше, Україна миттєво це побачить та підготується".