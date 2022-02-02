Зеленський та Ердоган зустрінуться в четвер у Маріїнському палаці

Зустріч президента України Володимира Зеленського та президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана, який прибуде в Україну з офіційним візитом, відбудеться в четвер, 3 лютого, у Києві, повідомляється на сайті глави Української держави.

Офіційна церемонія зустрічі відбудеться у Маріїнському палаці та розпочнеться о 13:00, а о 15:25 відбудеться зустріч Зеленського та Ердогана з представниками ЗМІ.

Захід транслюватиметься онлайн у соцмережах, на офіційних сторінках Офісу президента.