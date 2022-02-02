Події

16:18 02.02.2022

Зеленський та Ердоган зустрінуться в четвер у Маріїнському палаці

1 хв читати
Зеленський та Ердоган зустрінуться в четвер у Маріїнському палаці

Зустріч президента України Володимира Зеленського та президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана, який прибуде в Україну з офіційним візитом, відбудеться в четвер, 3 лютого, у Києві, повідомляється на сайті глави Української держави.

Офіційна церемонія зустрічі відбудеться у Маріїнському палаці та розпочнеться о 13:00, а о 15:25 відбудеться зустріч Зеленського та Ердогана з представниками ЗМІ.

Захід транслюватиметься онлайн у соцмережах, на офіційних сторінках Офісу президента.

Теги: #зеленський #ердоган #київ
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:21 02.02.2022
Біля фінустанови в центрі Києва був конфлікт із бійкою, двох людей доправили до лікарні

Біля фінустанови в центрі Києва був конфлікт із бійкою, двох людей доправили до лікарні

13:13 02.02.2022
Зеленський: Повністю підтримую "Слугу народу" щодо виключення Трухіна з лав партії

Зеленський: Повністю підтримую "Слугу народу" щодо виключення Трухіна з лав партії

11:30 02.02.2022
Прем'єр Нідерландів відвідав офіс СММ ОБСЄ у Києві

Прем'єр Нідерландів відвідав офіс СММ ОБСЄ у Києві

18:45 01.02.2022
Зеленський обговорив з Моравецьким постачання газу в Україну через польські LNG-термінали

Зеленський обговорив з Моравецьким постачання газу в Україну через польські LNG-термінали

13:06 01.02.2022
Зеленський доручив Кабміну розробити законопроєкт щодо зміни системи військової підготовки з можливістю припинення призову до армії з 1 січня 2024 року

Зеленський доручив Кабміну розробити законопроєкт щодо зміни системи військової підготовки з можливістю припинення призову до армії з 1 січня 2024 року

11:06 01.02.2022
Зеленський закликав українців до єдності, зокрема в інформаційному полі

Зеленський закликав українців до єдності, зокрема в інформаційному полі

11:01 01.02.2022
Зеленський підписав указ про зміцнення обороноздатності держави та привабливість військової служби

Зеленський підписав указ про зміцнення обороноздатності держави та привабливість військової служби

10:54 01.02.2022
Зеленський: Економіка стабілізується, надходження до бюджету у січні перевиконано на 7 млрд грн

Зеленський: Економіка стабілізується, надходження до бюджету у січні перевиконано на 7 млрд грн

10:40 01.02.2022
Україна і Туреччина протягом найближчих двох днів досягнуть домовленості щодо ЗВТ - президент

Україна і Туреччина протягом найближчих двох днів досягнуть домовленості щодо ЗВТ - президент

10:32 01.02.2022
Україна, Велика Британія та Польща створюють новий формат політичної співпраці в Європі - Зеленський

Україна, Велика Британія та Польща створюють новий формат політичної співпраці в Європі - Зеленський

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Кулеба: Немає жодних достовірних дат можливого початку агресії РФ проти України

Байден схвалив відправлення додаткових сил США до Східної Європи

Україна отримала запит США на призначення Бріджит Брінк послом в Україні

Нідерланди виділять EUR400 тис. на боротьбу з COVID-19 на Донбасі

Зеленський: Повністю підтримую "Слугу народу" щодо виключення Трухіна з лав партії

ОСТАННЄ

Захід робить велику помилку, дозволивши Росії нав'язати дискусію – глава МЗС України

Глава МЗС Великої Британії, яка заразилася коронавірусом, обіцяє незабаром відвідати Україну та Росію

Україна отримає ще більше зброї від партнерів - глава МЗС

Російські найманці двічі обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі - штаб ООС

У САП повідомили деталі справи щодо підозри депутата Кузьміних у хабарництві

Кулеба: Немає жодних достовірних дат можливого початку агресії РФ проти України

Пентагон привів додатково кілька тисяч військових США у стан готовності на випадок відправлення до Європи

Байден схвалив відправлення додаткових сил США до Східної Європи

Зустріч радників лідерів "нормандської четвірки" планується наступного тижня - глава МЗС

Україна отримала запит США на призначення Бріджит Брінк послом в Україні

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА