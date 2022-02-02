Нардеп Кузьміних просить призупинити його членство у фракції "Слуга народу"

Народний депутат Сергій Кузьміних просить голів партії та фракції "Слуга народу" Олену Шуляк та Давида Арахамію призупинити його членство у фракції, повідомила речниця фракції Юлія Палійчук.

"Народний депутат просить виключити його з числа членів фракції тимчасово з можливістю повернення, якщо його невинуватість буде доведена у встановленому законом порядку", - повідомила Палійчук у Telegram у середу.

За її словами, про це йдеться в листі, який він направив Шуляк та Арахамії.

"Заява Сергія Кузьміних буде розглянута на найближчому засіданні фракції. Про результати буде повідомлено офіційно", - розповіла Палійчук.

Вона також зауважила, що Кузьміних не є і ніколи не був членом партії "Слуга народу".

Як повідомлялося, правоохоронці викрили Кузьміних під час одержання хабара у 558 тис. грн.