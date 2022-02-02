Події

14:15 02.02.2022

Нідерланди виділять EUR400 тис. на боротьбу з COVID-19 на Донбасі

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Нідерланди виділять EUR400 тис. на боротьбу з COVID-19 на Донбасі

Нідерланди передадуть майже EUR400 тис. на реалізацію Плану гуманітарного реагування для України (ОСНА) для подолання пандемії коронавірусної інфекції COVID-19 на сході України.

Як йдеться у спільній заяві президента України Володимира Зеленського та прем'єр-міністра Нідерландів Марка Рютте, розміщеній на сайті глави Української держави у середу, сторони висловили зацікавленість у розвитку двосторонньої співпраці у галузі охорони здоров'я, зокрема для забезпечення рівного доступу до прийнятних за ціною вакцин проти COVID-19

Зеленський та Рютте також схвалили підписання Меморандуму про взаєморозуміння між Міністерством охорони здоров'я України та компанією Philips Medical Systems, спрямованого на підвищення якості медичних послуг в Україні.

Теги: #нідерланди #донбас #допомога
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