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11:58 02.02.2022

Майже 38% українців подорожували Україною в 2021 році

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Майже 38% українців подорожували Україною в 2021 році

Майже 38% українців подорожували Україною у 2021 році, середні витрати за подорож становили 6 тис. грн, свідчать дані опитування Державного агентства розвитку туризму України (ДАРТ).

Як повідомила голова ДАРТ Мар'яна Олеськів на презентації результатів опитування у середу, середня тривалість поїздки – чотири-п'ять днів. Показник рівня лояльності туристів до українських дестинацій становив 37 балів.

За даними опитування, 37% опитаних подорожували із сім'єю, 22% – з партнером, 21% – наодинці, 17% – з друзями. У складі туристичної групи у поїздки вирушили приблизно 1% українців. При цьому серед молоді 15-24 років подорожували 49% опитаних, 25-34 роки – 49%, 35-44 роки – 44%, 45-54 роки – 34%, 55-64 роки – 26%, понад 65 років – 14%.

Метою подорожі в Україні для 68% внутрішніх туристів була відпустка, відпочинок та дозвілля. Водночас 48% віддали перевагу пляжному туризму, 36% – екскурсійному, 17% – гірськолижним курортам, 14% – лікувально-оздоровчим закладам.

Серед ресурсів з інформацією про туристичні об'єкти найпопулярнішими серед українців є соціальні мережі (50%), друзі та родичі (40%), інтернет (33%), YouTube (21%).

За даними ДАРТ, 83% респондентів планують подорожувати самостійно, використовуючи поради близьких (31%), YouTube (23%), соцмережі та пошукові системи (по 22%), навігатори та карти (19%), ресурс booking.com (16%).

Найбільш вподобаний транспорт серед українських мандрівників – легковий автомобіль (57%), далі за популярністю слідує автобус (26%) та поїзд (25%).

Серед місць розміщення найпопулярнішими у 2021 році стали орендовані апартаменти (26%) та готелі (25%). Водночас 7% мандрівників віддають перевагу бюджетним готелям, 7% - "4 зірки", 7% - "три зірки", 3% - "п'ять зірок" й 1% туристів зупиняються в дво- та однозіркових готелях.

Теги: #українці #подорожі
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