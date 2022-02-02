"Євросолідарність": повну відповідальність за дії Трухіна несе особисто Зеленський

Повну відповідальність за дії народного депутата Олександра Трухіна, який скоїв у серпні 2021 року ДТП, а також за бездіяльність правоохоронних органів несе президент України Володимир Зеленський, заявила фракція "Європейська солідарність".

"Повну відповідальність за дії Олександра Трухіна, який на місці злочину не приховував, що має високий дах у найвищих кабінетах, і відверто намагався дати хабара в 150 тисяч поліцейським, несе Зеленський, який привів його в парламент. Повну відповідальність за бездіяльність міністра ВС Монастирського несе Зеленський, який його туди рекомендував. Повну відповідальність за бездіяльність ДБР несе Зеленський, який призначив керівника бюро", - зазначається в заяві фракції, оприлюдненій пресслужбою партії.

"Євросолідарність" вимагає негайно створити парламентську тимчасову слідчу комісію для розслідування всіх обставин ДТП і бездіяльності керівництва правоохоронних органів.

"Ми вимагаємо відставки міністра внутрішніх справ, керівника ДБР, який спустив розслідування "на гальмах". Ми вимагаємо негайного порушення кримінальної справи за фактом ДТП і корупції Трухіна, цю справу має порушити НАБУ. А сам Трухін має негайно скласти мандат", - наголошується в заяві.

Як повідомлялося, ДТП за участю Трухіна сталася на Бориспільській трасі 23 серпня 2021 року. Автомобіль Audi на великій швидкості в'їхав в автомобіль Ford, який, у свою чергу, протаранив автомобіль Daewoo. Постраждали шестеро людей, зокрема двоє дітей.

Деякі ЗМІ після цього повідомили, що за кермом Audi перебував Трухін, проте згодом видалили цю інформацію.

31 серпня Нацполіція повідомила, що справу розслідуватиме Державне бюро розслідувань.

В.о. директора Державного бюро розслідувань Олексій Сухачов заявив, що слідство у справі за фактом ДТП за участю народного депутата Трухіна поки що не отримало інформацію, яка допомогла б встановити, хто був за кермом автомобіля під час інциденту.

26 листопада президент України Володимир Зеленський повідомив, що експертиза щодо участі Трухіна в ДТП стосовно перебування його за кермом автомобіля відбудеться найближчим часом.

1 лютого 2022 року журналісти видання "Українська правда" оприлюднили відео з камер поліцейських, котрі оформляли ДТП за участю народного депутата Олександра Трухіна (фракція" Слуга народу"), де зафіксовано факт пропонування правоохоронцям хабара в $150 тис. за можливість залишити місце ДТП. На відео Трухін звертається до поліцейського зі словами "давай я тихенько в ліс піду", а потім обіцяє "поговорити" з главою МВС Денисом Монастирським.