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10:08 02.02.2022

Генпрокурор доручила НАБУ розпочати кримінальне провадження стосовно нардепа Трухіна

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Генпрокурор доручила НАБУ розпочати кримінальне провадження стосовно нардепа Трухіна

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова дала доручення зареєструвати кримінальне провадження стосовно народного депутата Олександра Трухіна (фракція "Слуга народу").

"Без жодних зволікань дала доручення зареєструвати кримінальне провадження. На жаль, ідеться вже не тільки про участь у ДТП. Абсолютно очевидно, що питань для вивчення набагато більше. Підслідність визначаю за НАБУ", - написала Венедіктова в соцмережі Facebook у середу.

Як повідомлялося, журналісти видання "Українська правда" оприлюднили відео з камер поліцейських, котрі оформляли ДТП за участю народного депутата Олександра Трухіна (фракція" Слуга народу"), де зафіксовано факт пропонування правоохоронцям хабара в $150 тис. за можливість залишити місце ДТП. На відео Трухін звертається до поліцейського зі словами "давай я тихенько в ліс піду", а потім обіцяє "поговорити" з главою МВС Денисом Монастирським.

Міністерство внутрішніх справ України зазначило, що кримінальні провадження за участю народних депутатів як підозрюваних належать до підслідності Державного бюро розслідувань.

"Через це наголошуємо, що всі спроби подавати суть справи так, що нібито народний депутат України Олександр Трухін про щось намагався "домовитися" з міністром внутрішніх справ України, не відповідають дійсності", - наголосили в МВС.

ДТП за участю Трухіна сталася на Бориспільській трасі 23 серпня. Автомобіль Audi на великій швидкості в'їхав в автомобіль Ford, який, у свою чергу, протаранив автомобіль Daewoo. Постраждали шестеро людей, зокрема двоє дітей.

Деякі ЗМІ після цього повідомили, що за кермом Audi перебував Трухін, проте згодом видалили цю інформацію.

31 серпня Нацполіція повідомила, що справу розслідуватиме Державне бюро розслідувань.

В.о. директора Державного бюро розслідувань Олексій Сухачов заявив, що слідство у справі за фактом ДТП за участю народного депутата Трухіна поки що не отримало інформацію, яка допомогла б встановити, хто був за кермом автомобіля під час інциденту.

26 листопада президент України Володимир Зеленський повідомив, що експертиза щодо участі Трухіна в ДТП стосовно перебування його за кермом автомобіля відбудеться найближчим часом.

Теги: #генпрокурор #набу #трухін
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