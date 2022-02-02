Компанія співвласника "Винфорт" перемогла на аукціоні з продажу Одеського заводу шампанських вин за 195 млн грн

Право на приватизацію цілісного майнового комплексу (ЦМК) Одеського заводу шампанських вин (Одеса) виграло ТОВ "Елітбуд груп" (Одеса), що належить Аскольду Ковалю, яке збільшило в ході торгів між сімома компаніями вартість активу в 2,3 раза - старт 87,38 млн грн до 195,03 млн грн.

Відповідну інформацію про підсумки приватизаційного аукціону 1 лютого оприлюднено на сайті майданчика онлайн-аукціонів "ProZorro.Продажі" у вівторок.

За даними торговельного майданчика, в аукціоні взяли участь сім компаній. Основними конкурентами "Елітбуд груп" виступили ТОВ "Торгівельна компанія "Тунелла" (Одеса, запропонувало 195,02 млн грн), ПрАТ "Одеський завод шампанських вин" (Одеса, 195,01 млн грн) та ТОВ "Лейн груп" (Київ, 195,0 млн грн).

Згідно з єдиним держреєстром юридичних осіб і фізосіб-підприємців, єдиний акціонер ТОВ "Елітбуд груп" зі статутним капіталом 44 тис. грн – Аскольд Коваль, якому також належить чверть акцій ТОВ "Винфорт" – компанії-імпортера та дистриб'ютора алкогольних напоїв в Україні.

"Винфорт" у 2020 році скоротив чистий прибуток на 8% порівняно з 2019 роком - до 40,82 млн грн при зростанні виручки на 5,3% - до 473,8 млн грн. За перші три квартали компанія отримала 41,8 млн грн чистого прибутку за 391,3 млн грн виручки.

До того ж, зареєстроване в Одесі у 2007 році ТОВ "Елітбуд груп", основним видом діяльності якого є будівництво будівель та нежитлових споруд, не здійснювало господарської діяльності в 2020 році.

За даними Фонду держмайна України (ФДМ), ЦМК Одеського заводу шампанських вин складається з 975 од. основних засобів, зокрема 35 об'єктів нерухомості, 803 од. машин та обладнання, семи транспортних засобів, 65 од. інструментів, інструментів, інвентарю.

Підприємство розташоване в Одесі на земельній ділянці загальною площею 3,61 га.

ФДМ уточнив, що виробничі потужності заводу використовувалися орендарем - ПрАТ "Одеський завод шампанських вин" для виробництва та розливу шампанського та ігристих вин. З січня 2018 року виробничу діяльність на ньому зупинено.

Виторг ПАТ "Одеський завод шампанських вин" у 2018 році склав 6,7 млн грн, у 2019 році – 3,3 млн грн, у 2020 році – 3,36 млн грн, а за дев'ять місяців 2021 року – 3,3 млн грн. При цьому у 2018 році підприємство отримало 18,1 млн грн чистого збитку, скоротивши його у 2019 році до 13 млн грн, у 2020-му – до 7,8 млн грн, за дев'ять місяців 2021 року – до 7,1 млн грн.

Прострочена кредиторська заборгованість ПрАТ "Одеський завод шампанських вин" відсутня.

Покупець заводу зобов'язаний протягом трьох років з покупки активу виробляти на підприємстві виноградні вина, а також забезпечити готовність до використання споруди цивільної оборони, розташованої на його території.

Як повідомлялося, у 2021 році ФДМ продав інше підприємство винної галузі в Одесі - винзавод "Одесавинпром". ТОВ "Каплор 7" (Одеса) у листопаді 2021 року перерахувало за нього до держбюджету 234,9 млн грн, що стало однією з найбільших приватизаційних угод в Україні за минулий рік.