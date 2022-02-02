Події

07:40 02.02.2022

Суд у Норвегії відмовив терористу Брейвіку в умовно-достроковому звільненні

1 хв читати
Суд у Норвегії відмовив терористу Брейвіку в умовно-достроковому звільненні

Суд Норвегії у вівторок відмовив терористу Андерсу Брейвіку, засудженому у 2012 році до 21 року ув'язнення, у достроковому звільненні, повідомляє ВВС.

За даними ВВС, таке рішення було ухвалено, незважаючи на те, що раніше він відкинув будь-які форми насильства. Судді вважали, що Брейвік не змінив своїх поглядів і досі становить небезпеку для суспільства.

У липні 2011 року Брейвік здійснив підрив урядового кварталу в Осло і вчинив бійню на норвезькому острові Утойя, в результаті чого загинули 77 людей. 24 серпня 2012 року терорист був визнаний осудним та засуджений до 21 року в'язниці з можливістю подальшого продовження терміну у разі, якщо злочинця буде визнано, як і раніше, небезпечним для суспільства.

 

 

Теги: #норвегія #відмова #суд
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:58 01.02.2022
Суд обрав запобіжні заходи особам, які планували масові заворушення на території України

Суд обрав запобіжні заходи особам, які планували масові заворушення на території України

18:22 01.02.2022
Суд змінив запобіжний захід для екссудді Чауса на заставу в 717 тис. грн - ЦПК

Суд змінив запобіжний захід для екссудді Чауса на заставу в 717 тис. грн - ЦПК

11:40 01.02.2022
Суд заочно заарештував начальника охорони Януковича

Суд заочно заарештував начальника охорони Януковича

10:06 01.02.2022
Ексначальник інженерної служби однієї з частин ЗСУ постане перед судом за недбалість, що призвела до загибелі трьох військовослужбовців на Донеччині

Ексначальник інженерної служби однієї з частин ЗСУ постане перед судом за недбалість, що призвела до загибелі трьох військовослужбовців на Донеччині

20:02 31.01.2022
Суд залишив без руху позов ексспівробітника Укрексімбанку Осіпова щодо поновлення на посаді

Суд залишив без руху позов ексспівробітника Укрексімбанку Осіпова щодо поновлення на посаді

09:28 29.01.2022
У 2021 році в Україну не пропустили близько семи тисяч росіян

У 2021 році в Україну не пропустили близько семи тисяч росіян

07:38 29.01.2022
Справу водія позашляховика, який збив "під наркотиками" підлітків на переході в Харкові, направлено до суду

Справу водія позашляховика, який збив "під наркотиками" підлітків на переході в Харкові, направлено до суду

20:38 28.01.2022
Слідчі Харкова завершили досудове розслідування справи за фактом ДТП, в якій постраждали два підлітки

Слідчі Харкова завершили досудове розслідування справи за фактом ДТП, в якій постраждали два підлітки

11:57 28.01.2022
Адвокати Порошенка заявляють, що були готові захищати інтереси Порошенка в апеляційному суді

Адвокати Порошенка заявляють, що були готові захищати інтереси Порошенка в апеляційному суді

11:56 28.01.2022
Порошенко заявляє, що наказ зірвати засідання апеляційного суду надав Офіс президента

Порошенко заявляє, що наказ зірвати засідання апеляційного суду надав Офіс президента

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Двоє людей загинули в нічній ДТП у Дніпрі, ще одну госпіталізували – ДСНС

Минулої доби російські найманці на Донбасі двічі порушили режим тиші

Анонім повідомив про замінування п’яти вулиць у Львові

Загрози стабільній роботі "Укртрансгазу" через слідчі дії ДБР немає – заява компанії

Відведення російських військ від кордонів з Україною було б відповіддю на запитання, чи продовжиться ескалація - Зеленський

ОСТАННЄ

Компанія співвласника "Винфорт" перемогла на аукціоні з продажу Одеського заводу шампанських вин за 195 млн грн

Глава МЗС Естонії закликала ООН продовжити зусилля щодо пошуку мирного вирішення ситуації навколо України

Двоє людей загинули в нічній ДТП у Дніпрі, ще одну госпіталізували – ДСНС

США готові надати РФ можливість перевірити наявність крилатих ракет на базах НАТО

Нардепу Трухіну не місце у фракції "Слуга народу"

У Пентагоні не сумніваються у зосередженні Росією понад 100 тис. військових біля кордонів України

Минулої доби російські найманці на Донбасі двічі порушили режим тиші

Журналісти оприлюднили відео оформлення ДТП за участю нардепа Трухіна з нагрудних камер правоохоронців

2 лютого: Яке сьогодні свято

Представники США, Японії та Південної Кореї засудили нещодавні запуски ракет КНДР

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА