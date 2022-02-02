Суд у Норвегії відмовив терористу Брейвіку в умовно-достроковому звільненні

Суд Норвегії у вівторок відмовив терористу Андерсу Брейвіку, засудженому у 2012 році до 21 року ув'язнення, у достроковому звільненні, повідомляє ВВС.

За даними ВВС, таке рішення було ухвалено, незважаючи на те, що раніше він відкинув будь-які форми насильства. Судді вважали, що Брейвік не змінив своїх поглядів і досі становить небезпеку для суспільства.

У липні 2011 року Брейвік здійснив підрив урядового кварталу в Осло і вчинив бійню на норвезькому острові Утойя, в результаті чого загинули 77 людей. 24 серпня 2012 року терорист був визнаний осудним та засуджений до 21 року в'язниці з можливістю подальшого продовження терміну у разі, якщо злочинця буде визнано, як і раніше, небезпечним для суспільства.