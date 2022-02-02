Двоє людей загинули в нічній ДТП у Дніпрі, ще одну госпіталізували – ДСНС

Двоє людей загинули, ще одну госпіталізовано внаслідок нічної ДТП на вулиці Архімеда в Індустріальному районі міста Дніпро, повідомили у пресслужбі ДСНС Дніпропетровської області.

"У результаті нічної ДТП загинули двоє людей: водій, 1984 року; пасажир (дані встановлюються). Постраждалий - пасажир, 1984 року (шпиталізований)", – йдеться у повідомленні на сторінці відомства у Facebook у середу вранці.

В інформації наголошується, що рятувальники за допомогою буксирувального троса витягли машину з-під причепа вантажівки та деблокували тіла двох людей. Також відбулися відключення акумуляторних батарей з транспортних засобів для запобігання загорянню автомобілів.

Попередньо встановлено, що ДТП сталася за участю автомобіля "Chery Tiggo" та вантажівки "Renault Magnum". Зіткнення транспортних засобів сталося на перехресті вулиці Василя Сухомлинського та Слобожанського проспекту.

"На момент прибуття рятувальників до місця події працівниками екстреної медичної допомоги госпіталізовано постраждалого пасажира автомобіля "Сhery" до міської клінічної лікарні №16", – сказано в повідомленні.