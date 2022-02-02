Події

07:38 02.02.2022

Двоє людей загинули в нічній ДТП у Дніпрі, ще одну госпіталізували – ДСНС

1 хв читати
Двоє людей загинули в нічній ДТП у Дніпрі, ще одну госпіталізували – ДСНС

Двоє людей загинули, ще одну госпіталізовано внаслідок нічної ДТП на вулиці Архімеда в Індустріальному районі міста Дніпро, повідомили у пресслужбі ДСНС Дніпропетровської області.

"У результаті нічної ДТП загинули двоє людей: водій, 1984 року; пасажир (дані встановлюються). Постраждалий - пасажир, 1984 року (шпиталізований)", – йдеться у повідомленні на сторінці відомства у Facebook у середу вранці.

В інформації наголошується, що рятувальники за допомогою буксирувального троса витягли машину з-під причепа вантажівки та деблокували тіла двох людей. Також відбулися відключення акумуляторних батарей з транспортних засобів для запобігання загорянню автомобілів.

Попередньо встановлено, що ДТП сталася за участю автомобіля "Chery Tiggo" та вантажівки "Renault Magnum". Зіткнення транспортних засобів сталося на перехресті вулиці Василя Сухомлинського та Слобожанського проспекту.

"На момент прибуття рятувальників до місця події працівниками екстреної медичної допомоги госпіталізовано постраждалого пасажира автомобіля "Сhery" до міської клінічної лікарні №16", – сказано в повідомленні.

 

 

Теги: #жертви #дтп #дніпро
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:33 02.02.2022
МВС про розслідування ДТП за участю нардепа Трухіна: усі процесуальні рішення у справі - у повноваженнях ДБР

МВС про розслідування ДТП за участю нардепа Трухіна: усі процесуальні рішення у справі - у повноваженнях ДБР

07:29 02.02.2022
Нардепу Трухіну не місце у фракції "Слуга народу"

Нардепу Трухіну не місце у фракції "Слуга народу"

07:20 02.02.2022
Журналісти оприлюднили відео оформлення ДТП за участю нардепа Трухіна з нагрудних камер правоохоронців

Журналісти оприлюднили відео оформлення ДТП за участю нардепа Трухіна з нагрудних камер правоохоронців

07:29 31.01.2022
У ДТП на Київщині загинула вагітна жінка

У ДТП на Київщині загинула вагітна жінка

10:24 30.01.2022
Поліція відкрила провадження за фактом ДТП за участю автобуса у Львівській області

Поліція відкрила провадження за фактом ДТП за участю автобуса у Львівській області

10:17 30.01.2022
Чотирнадцять людей постраждали внаслідок перекидання рейсового автобуса "Харків-Слупськ" на Львівщині

Чотирнадцять людей постраждали внаслідок перекидання рейсового автобуса "Харків-Слупськ" на Львівщині

09:56 30.01.2022
Чотири людини загинули, одну госпіталізовано внаслідок ДТП у Черкаській області

Чотири людини загинули, одну госпіталізовано внаслідок ДТП у Черкаській області

08:03 29.01.2022
Суд відправив під варту без права застави нацгвардійця, який розстріляв людей у Дніпрі

Суд відправив під варту без права застави нацгвардійця, який розстріляв людей у Дніпрі

20:38 28.01.2022
Слідчі Харкова завершили досудове розслідування справи за фактом ДТП, в якій постраждали два підлітки

Слідчі Харкова завершили досудове розслідування справи за фактом ДТП, в якій постраждали два підлітки

15:12 28.01.2022
У Дніпрі оголосили дводенну жалобу через трагедію на "Південмаші"

У Дніпрі оголосили дводенну жалобу через трагедію на "Південмаші"

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

В Україні за добу виявили 35 014 нових випадків захворювання на СOVID-19, одужали 9 894 людини, 204 померли

Минулої доби російські найманці на Донбасі двічі порушили режим тиші

Анонім повідомив про замінування п’яти вулиць у Львові

Загрози стабільній роботі "Укртрансгазу" через слідчі дії ДБР немає – заява компанії

Відведення російських військ від кордонів з Україною було б відповіддю на запитання, чи продовжиться ескалація - Зеленський

ОСТАННЄ

Підрозділи реактивної артилерії ЗС України провели навчання поблизу адмінкордонів з тимчасово окупованою територією АР Крим

Захворюваність на COVID-19 у світі за минулий тиждень трохи знизилася

Кількість виявлених випадків зараження COVID-19 у світі перевищила 381,7 млн

В Україні за добу виявили 35 014 нових випадків захворювання на СOVID-19, одужали 9 894 людини, 204 померли

Американський і турецький чиновники засудили дії Росії стосовно України

Компанія співвласника "Винфорт" перемогла на аукціоні з продажу Одеського заводу шампанських вин за 195 млн грн

Глава МЗС Естонії закликала ООН продовжити зусилля щодо пошуку мирного вирішення ситуації навколо України

Суд у Норвегії відмовив терористу Брейвіку в умовно-достроковому звільненні

США готові надати РФ можливість перевірити наявність крилатих ракет на базах НАТО

У Пентагоні не сумніваються у зосередженні Росією понад 100 тис. військових біля кордонів України

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА