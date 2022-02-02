Події

07:29 02.02.2022

Нардепу Трухіну не місце у фракції "Слуга народу"

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Нардепу Трухіну не місце у фракції "Слуга народу"

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія вважає, що народний депутат Олександр Трухін, за участю якого сталася дорожньо-транспортна пригода 23 серпня 2021 року, має сам вийти з фракції та партії.

"Ми чекали на офіційні та переконливі результати розслідування ДТП, на місці якого бачили Олександра Трухіна. Але кадри з натільних поліцейських камер говорять більше, ніж він може сказати на своє виправдання... Вважаю, що... Трухіну не місце ні у фракції, ні в партії "Слуга Народу". Він має негайно вийти самостійно, але навіть якщо він цього не зробить, таке рішення все одно буде ухвалено, щойно епідеміологічна ситуація дозволить нам зібрати кворум та провести результативне голосування", - йдеться у заяві Арахамії.

Арахамія наголосив, що йому та його колегам соромно за поведінку Трухіна.

"Це точно не те, із чим ми йшли на вибори і чого від нас чекають люди, які голосували за нас", - зазначив голова фракції.

За словами Арахамії, Трухін повинен співпрацювати зі слідством, відповісти суспільству на питання, "стосовно ДТП і всього, що відбувається після нього".

Заяву Арахамії оприлюднила речник фракції "Слуга народу" Юлія Палійчук у Тelegram у ніч проти середи.

Джерело:

 

 

Теги: #нардеп #позиція #слуга_народу #дтп
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