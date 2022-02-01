Джонсон: Росія намагається підірвати архітектуру безпеки в Європі і встановити нові зони впливу

Загроза з боку Росії стосується не тільки України, оскільки РФ намагається встановити нові зони впливу в Європі, заявив прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон.

"Це чітка і безсумнівна загроза. Ми бачимо скупчення великої кількості військ, підготовку всіх видів операцій, які відповідають військовій кампанії. Причина, з якої ми вважаємо, що це так важливо для Сполученого Королівства відігравати ту роль, яку ми граємо, намагаючись об'єднати Захід – це те, що йдеться про Україну, і це справді дуже важливо для нас. Але йдеться також і про дещо більше, йдеться про цілу європейську архітектуру безпеки. Ми не сумніваємося в тому, чого саме президент Путін хоче досягти. Я думаю, він намагається тримати дуло пістолета біля скроні України, залякувати Україну, щоб змусити нас змінити наші погляди", - сказав Джонсон на спільній пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у Києві у вівторок.

Він додав, що був молодим, коли впала Берлінська стіна, і кожна країна могла обрати свою незалежну суверенну долю.

"Це було фантастично. Тепер президент Путін, Росія намагається підірвати цю архітектуру і перемалювати карту з безпеки Європи, встановити нові зони впливу. І це стосуватиметься не лише України. Подумайте також про Грузію, Молдову, інші країни", - зазначив Джонсон.